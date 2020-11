Con estrictos protocolos, abre el Casino en Alvear

Alvear

14 de Noviembre - Este sábado el Casino de Mendoza Anexo General Alvear volvió a abrir sus puertas con un estricto protocolo.

Leonardo Martina, Jefe del Casino en nuestro departamento, se refirió al regreso a las actividades: “Esto era algo que estábamos esperando desde hace ocho meses, fue un tiempo muy complicado para todos, sobre todo teniendo en cuenta que somos 65 familias que dependen de este trabajo, realmente fue muy duro” explicó.

El protocolo para la apertura es bastante estricto ya que se trabaja solo con el 30% de la capacidad de las máquinas, es decir un cupo máximo de 69 personas, quienes ingresen deberán pasar primero por una bandeja sanitizante en el que no solo limpiarán sus pies sino que serán rociados por completo con el líquido sanitizante, además se les medirá la temperatura, firmarán una declaración jurada y se les pedirá el DNI ya que no pueden ingresar mayores de 65 años. En el interior de la sala deberán utilizar barbijos, no pueden haber dos personas juntas, ni recorriendo el lugar, ni dialogando con otros clientes, el personal también utilizará barbijos y mascarillas, tampoco está abierto el restaurante ni se llevarán bebidas a quienes están sentados en las máquinas: “El bar está completamente cerrado, no se pueden consumir bebidas ni se servirá nada a quienes estén jugando, tampoco hay sala de fumadores, sino que hay una sola para todos” explicó Martina.

El horario de apertura será de lunes a sábado desde las 10 hs hasta la una de la mañana.

Leonardo Martina se refirió también a la expectativa del personal por poder regresar a su trabajo: “Es una gran alegría, tenemos la misma adrenalina que cuando inauguramos, fueron ocho meses muy duros sobre todo teniendo en cuenta la reducción salarial que sufrió el sector”.