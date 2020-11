La Fiesta Nacional de la Vendimia 2021 ya está en marcha

Noticias

12 de Noviembre - El equipo del Ministerio de Cultura y Turismo, encabezado por su titular, Mariana Juri, brindaron detalles de esta novedosa propuesta para llevar a cabo la Fiesta Nacional de la Vendimia 2021. Será el 6 de marzo.

En la mañana de este jueves, en el Auditorio Ángel Bustelo se reunieron representantes de todos los sectores de la cultura, el turismo y la vitivinicultura. Participaron la reina y virreina nacional de la Vendimia 2020, Mayra Tous y María Eugenia Serrani, respectivamente; el Director del Fondo Vitivinícola, Sergio Villanueva; directores de Fiestas de la Vendimia, como Alejandro Grigor, Claudio Martínez, Walter Neira, entre otros; Marcelo Ortega, de Film Andes; representantes de las distintas asociaciones de músicos, actores y bailarines de Mendoza y, de manera virtual, los directores de Cultura de los departamentos, entre otros.



Tras una reunión en la que se expresaron cada uno de los participantes, se anunció que la Vendimia 2021 será en formato virtual, el 6 de marzo, con intervenciones artísticas que acompañarán su exhibición, en diversas partes del mundo y siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes.

Por su parte, la Ministra de Cultura y Turismo señaló: “Todos los que estamos aquí y muchos que han participado pero que no se encuentran en el lugar han acompañado todo este proceso y es una muestra de lo que Mendoza es capaz de hacer, cuando unimos voluntades y dejamos mezquindades”.



“Mientras importantes celebraciones a nivel mundial se suspenden, Mendoza le cuenta al mundo que nos vamos a adaptar, pero que vamos a salir a mostrar nuestro talento. El Gobernador nos encomendó a este equipo, principalmente, escuchar y encontrar alternativas a este desafío”, agregó la funcionaria.



“Quiero agradecer al sector vitivinícola, al sector artístico, al sector audiovisual, a las reinas, a las universidades, a directores de vendimias anteriores, a directores de cultura departamentales, a los sindicatos, a las asociaciones, a los diseñadores, al mundo turístico. A todos los que han decidido acompañarnos en esta tremenda oportunidad que tenemos. Hoy me toca comunicarles esta noticia, pero la verdad es que es un resultado sostenido que viene trabajando el Gobernador con todos sus ministros y su equipo de trabajo. Para llegar aquí, para que la provincia pueda pensar en esto, es un trabajo en muchos meses. Recordemos que la pandemia prácticamente empezó con las últimas estrofas de la Marcha de la Vendimia del año pasado, por lo que nos parece especialmente desafiante, a un año, recuperar esa esperanza. Es la síntesis de una situación sostenida sanitaria, económica, política y, por supuesto, la conciencia individual de los ciudadanos”, comentó Juri.



Además, enfatizó: “La verdad es que hemos convocado a los mejores, representando a todo el talento mendocino, que sabemos que va seguir poniendo lo mejor de sí para encontrar un proyecto novedoso. Vamos a tener una innovadora experiencia transmedia, que nos permita mostrar Mendoza al mundo, llegando a miles de lugares de la provincia, Argentina y el mundo. Será por demás democrática, no hay palcos, no hay sectores, todos vamos a estar compartiendo desde el mismo lugar y de manera gratuita. Una Vendimia que, sin duda, cuida sus fuentes de trabajo, por pedido especial del Gobernador, garantizando los puestos de trabajo de los 1000 artistas que participan de todo el proceso vendimial. En los próximos días estaremos firmando los convenios correspondientes junto con el Ministro de Gobierno”.



“Vamos a lanzar una línea especial de vinos, ideal para compartir en este formato audiovisual y lanzaremos el concurso del Sistema de Comunicación, un desafío enorme para los jóvenes universitarios. Será una convocatoria pública, fuera del tradicional afiche, adaptándonos a este formato audiovisual”.



La funcionaria anunció que, tras consultar a las comisiones de Reinas y Virreinas nacionales, en 2021 no se elegirá nuevas soberanas. "Le hemos pedido a Mayra y a María Eugenia que continúen con su excelente labor, ya que consideramos que, por esta situación, no es conveniente elegir nuevas reinas”.



Amplia convocatoria para una fiesta que nos llena de orgullo y esperanza



En la oportunidad, Mayra Tous, soberana nacional de la Vendimia 2020, expresó: “Quiero poner en valor esta hermosa mesa de diálogo, que se pudo formar con todos los sectores y que gracias a eso se va a poder hacer una Vendimia innovadora. Quiero agradecerles a los artistas, porque seguramente el gran trabajo que ellos hagan luego será puesto en escena, en formato audiovisual. En relación con el mundo vitivinícola, que es lo que nos representa a nivel mundial, va a lograr tener muy buenos resultados. Tanto la Virreina como yo estamos a disposición del sector, para que esta fiesta tan tradicional y por la cual se nos reconoce en todo el mundo tenga un gran final”.



Por otra parte, Carlos Casciani del MIMM (Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos) consideró muy importante esta convocatoria. “Para nosotros esto es muy importante, porque durante muchos meses no hemos podido trabajar, por lo tanto creemos que esto va a ser indispensable para nuestros asociados, afiliados y afiliadas. Así que muchas gracias por la convocatoria hoy y por poder seguir dialogando al respecto de cómo podemos ponernos de acuerdo en las formas”, señaló el reconocido músico.