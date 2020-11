ANSES, con medidas para fin de año

Noticias

2 de Noviembre - AUH, IFE, bono extra, Refuerzo de la Tarjeta Alimentaria y aumento: las medidas de la ANSES para fin de año

Se viene un fin de año cargado de asistencia del Estado. Qué beneficios habrá para AUH desde la ANSES. ¿IFE, Refuerzo de la Tarjeta Alimentaria y bono extra?

El presidente Alberto Fernández fue el primero en advertir que buscarían "terminar el año tranquilos" y que para ello la ANSES y el resto de departamentos del Gobierno están trabajando duro en la ampliación de beneficios. Tras un noviembre sin IFE, diciembre sí contará con mucha ayuda, especialmente para AUH. Cuándo se paga el refuerzo de la arjeta Alimentaria y cómo acceder al bono extra por el 20% retenido de la Asignación. ¿Habrá aumento para jubilados, AUH y SUAF?

"El IFE no existe más", decía esta semana el abogado laboralista experto en materia de la ANSES, Juan Pablo Chiesa. Con esas palabras indicaba que en noviembre no habrá bono de $10.000 para nadie y que el esperado IFE 4 no será como lo conocimos, sino que se reducirá a un sector de beneficiarios que no han podido recuperar los ingresos por la pandemia.

Así, el IFE 4 sería solo dirigido a los que se quedaron sin otro tipo de ingreso, y quedarían excluídos del pago:

Monotributistas A y B que volvieron a facturar

Empleadas domésticas que volvieron a trabajar

AUH y AUE

Del universo de 9 millones de beneficiarios, el IFE quedará reducido a unos 3 o 4 millones que son:

Jóvenes de 18 a 28 o 29 años sin ingresos

Mujeres jefas de hogar sin empleo ni ingresos

Qué cobrará AUH en diciembre

Al quedarse sin IFE, si es que así lo confirma la ANSES finalmente como se especula, los beneficiarios de la AUH tendrán otro tipo de asistencia.

En diciembre les corresponde un nuevo aumento de la asignación, que si fuera por decreto como los últimos rondará entre el 4% y el 6%. Esa suma también abarcará a jubilados y pensionados y a beneficiarios de SUAF y demás Asignaciones familiares.

Además, cada beneficiario cobrará el bono extra del acumulado por el 20% retenido de cada mes en 2020. Esa suma equivale a unos $8.000 por hijo y se pagará sin condicionamientos este año, esto es, sin que sea necesario presentar la Libreta AUH. A esta decisión llegó el Gobierno de manera excepcional por la pandemia.

Para los beneficiarios de AUH y AUE que cobran la Tarjeta Alimentaria también habrá un beneficio extra determinado por el ministerio de Desarrollo Social.

Según anunció Arroyo en Chaco, se pagará el Refuerzo de la Tarjeta Alimentaria que constará en una carga doble del monto que habitualmente se recibe. Así, una persona que tiene $4.000 de saldo, en diciembre contará con $8.000. Y quienes reciben $6.000 (por tener más de un hijo), pasarán a recibir $12.000.