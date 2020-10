Argentina: 350 fallecidos y 13.379 nuevos positivos este viernes

Noticias

30 de Octubre - Otras 350 personas murieron y 13.379 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras los ministros de Salud de todas las provincias brindaron un contundente respaldo a la política sanitaria oficial frente a la pandemia y calificaron al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) como "una estrategia efectiva".

Con las cifras oficiales informadas esta noche, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 30.792, en tanto que los contagiados llegaron a 1.157.179, de los cuales 961.101 ya recibieron el alta.



El Ministerio de Salud indicó que son 4.981 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,4% en el país y del 61,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 3.830 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 504; en Catamarca, 83; en Chaco, 203; en Chubut, 309; en Corrientes, 9; en Córdoba, 1.601; en Entre Ríos, 343; en Formosa, -1; en Jujuy, 37; en La Pampa, 129; en La Rioja, 73; en Mendoza, 704; en Misiones, 10; en Neuquén, 696; en Río Negro, 288; en Salta, 191; en San Juan, 379; en San Luis, 258; en Santa Cruz, 214; en Santa Fe, 2.140; en Santiago del Estero, 209; en Tierra del Fuego, 159; y en Tucumán 1.011.



En este contexto, los ministros y ministras de Salud de todas las provincias brindaron un fuerte respaldo a la política sanitaria del Gobierno nacional y dijeron que "la estrategia de amesetamiento de la curva de contagios mediante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ha sido, sin lugar a dudas, una estrategia efectiva".



Los funcionarios provinciales afirmaron en un documento conjunto que gracias a esa estrategia "se logró el efecto buscado: tener un sistema de salud preparado y con mayor capacidad de respuesta", según indicaron este viernes fuentes del Ministerio de Salud de la Nación.



"En nuestro país, con el comienzo de la pandemia y con la detección del primer caso positivo, el día 3 de marzo pasado, se pusieron en marcha una serie de acciones comandadas por el Ministerio de Salud de la Nación, que conduce Ginés González García, que transcurridos 7 meses han permitido lograr un abordaje adecuado de la contingencia sanitaria", señaló el escrito.



Los ministros también recordaron que, en ese contexto, "las jurisdicciones pudieron incrementar (duplicando y hasta triplicando) las capacidades de nuestras terapias intensivas, con la incorporación de equipamiento aportado en su mayor parte por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a un criterio de equidad".



En tanto, en la ciudad de Rosario, epicentro de los contagios de coronavirus en la provincia de Santa Fe, lleva siete días con menos de mil casos confirmados y logró ampliar los tiempos de duplicación así como reducir la tasa de reproducción, aunque las autoridades aseguran que "el porcentaje de ocupación de camas es alto" y por lo tanto "no hay ninguna posibilidad de relajarnos ni entender que ya pasó".



El intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo que "es una semana en la que vemos un número de casos menor a la anterior", pero aclaró que "no podemos analizar sólo la variable que vemos más cercana, y no podemos tomar las decisiones en base a una sola variable ni en base a una foto del día de hoy".



Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que continúa en descenso la curva de contagios en la Ciudad de Buenos Aires y reiteró la importancia de mantener los cuidados para evitar un rebrote como el que se da en Europa, "sobre todo ahora que entremos en la etapa estival".



"La experiencia europea tiene que ser de aprendizaje, e insistimos en que las curvas epidemiológicas bajan por dos cuestiones: porque los gobiernos intensifican la estrategia de rastreo y testeos, pero también porque las personas aprenden a tomar hábitos que permiten recuperar actividades habituales pero con cuidados", sostuvo Quirós.



"Hay un tercer componente que tiene que ver con una dinámica social determinada, siempre hay grupos que se contagian más fácilmente, que son los más vulnerables, los trabajadores esenciales, los que viven en hacinamiento o confinados con otros grupos, son lugares donde el virus circula rápidamente", indicó el funcionario.



En el plano internacional, la pandemia de coronavirus superó hoy los 45 millones de casos en el mundo, con nuevos récords diarios en Estados Unidos, Alemania y Rusia y mientras Europa sigue inmersa en una segunda ola de contagios que colapsa los sistemas sanitarios.



Hasta la fecha, 45.341.053 personas contrajeron la enfermedad en el mundo y 1.184.875 fallecieron, según el balance independiente de la Universidad Johns Hopkins (JHU).



Estados Unidos, el país más afectado por la Covid-19 en el mundo, registró ayer un récord de 88.521 nuevos casos, y un muy consultado modelo estadístico predice ahora que la nación tendrá 399.000 muertos por la enfermedad para principios de febrero, en el mejor de los escenarios.



En medio del tercer repunte de la enfermedad, 41 de los 50 estados del país están informando un incremento de infecciones de por lo menos un 10% comparado con la semana previa.



Con 9.007.298 contagios y 229.293 muertes, Estados Unidos encabeza la lista de las naciones más golpeadas por la pandemia, seguido de India, que ya registra 8.088.851 casos y 121.090 fallecidos, y Brasil, que contabiliza 5.494.376 positivos y 158.969 decesos.



Europa, en tanto, atraviesa una segunda ola de la pandemia que provocó hoy nuevos máximos de contagios en varios países del continente y llevó a aumentar las medidas de restricción ante la saturación inminente de los centros de salud.



Los datos llegaron días después de que Alemania, Francia y España, entre otros, anunciaran nuevas cuarentenas -similares o más estrictas que los vividas durante el pico anterior- para frenar los contagios.

Fuente: Telam