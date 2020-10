El Centro de Día "Todos Somos Parte" retoma sus tareas

Alvear

29 de Octubre - Con mucha alegría el Centro de Día Todos Somos Parte retomó sus tareas. El objetivo es brindar una respuesta a la problemática de las adicciones. Se buscará realizar talleres y otras actividades.

El Centro de Día "Todos Somos Parte" trabajará una vez a la semana, y lo hará de manera psicoterapéutica mediante distintas técnicas, además se busca una reinserción social mediante distintos talleres para que cuando los jóvenes tengan el alta puedan volver a relacionarse: “Buscamos sanar todas las heridas, que tengan una vida saludable, pero también que puedan insertarse en el mundo laboral. Desde aquí queremos invitar a todos aquellos que quieran ser parte de este grupo, que se acerquen y sepan que se puede salir del flagelo de las drogas” explicó el Coordinador de Prevención de Adicciones Rogelio Guerrera.

La importancia de este Centro de Día es mostrarle a las personas que sufren adicciones que otro mundo es posible, que pueden relacionarse con otros y sanar las heridas: “Los chicos están muy contentos, estamos por comenzar a trabajar con una huerta y la idea es que se lleven esos productos o regalarlos. También estamos preparando un taller de metalurgia ya que los trabajos manuales ayudan a canalizar mucho a la hora de materializar nuestras ideas” dijo Guerrera.

El lugar donde está emplazado el Centro de Día Todos Somos Parte fue donado por las hermanas basileanas y es parte de un proyecto integral que se está desarrollando en nuestro departamento y que comprende capacitaciones, talleres y más.

El Coordinador de Prevención de Adicciones agradeció la colaboración del Municipio en el traslado: “Contamos con todas las comodidades, la gente tiene que saber que no tiene que pagar nada, nosotros nos encargamos del traslado, solo necesitamos que pongan su voluntad y nosotros nos encargamos del resto”.



La Psicóloga Social especializada Integración Emocional y Terapias Complementarias Gabriela Constantini indicó que la idea es abrir una vez por semana para realizar actividades junto al grupo terapéutico, en este caso con técnicas de respiración, meditación y arte: “Se busca poner la mente en pausa, conectar con la energía interior y otras capacidades que permitan ordenarnos para resolver los problemas cotidianos con herramientas interiores y no recurrir a la satisfacción del objeto externo”. A esta terapia también se sumarán talleres de cocina, huerta, metalurgia y otros: “Se trabajan un montón de roles, parece que la actividad no es mucha pero cada una implica una rutina que cumplir, lo que ayuda mucho”.

Por su parte Liliana Bustos, Técnica Universitaria en Prevención y Asistencia en Drogas además de ser Presidente del Congreso Internacional de Adicciones y Vulnerabilidades Psicosociales que se realizará del 5 al 7 de noviembre, manifestó: “La idea es acompañar lo que se hace en Alvear y me encontré con un trabajo excelente. Es importantísimo contar con este espacio ya que se trabaja, no solo la adicción, sino todas las problemáticas que pueden rodear a la persona”.

Cabe destacar que el Congreso Internacional de Adicciones y Vulnerabilidades Psicosociales se llevará adelante el 6 y 7 de noviembre con un pre congreso el día 5, participarán profesionales de varios países y de distintos puntos de la Argentina. Los ejes serán adicciones, violencia, género, niñez y adolescencia, conductas autodestructivas y suicidios. Quienes quieran participar pueden comunicarse al mail congresointernacionalabordajes@gmail.com.