Destrozaron una pilastra de una propiedad rural

Alvear

1 de Octubre - Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en inmediaciones de Ruta 143 Norte.

Una propiedad rural de calle D y Ruta 143 Norte fue blanco de malvivientes. En un momento de descuido familiar, los atacantes derribaron la pilastra que da conexión eléctrica a la vivienda.

El hecho fue descubierto ayer a las 9:00, por un matrimonio mayor que vive en el lugar. Si bien la pilastra en cuestión, corresponde a una vivienda que está construyendo el hijo de la pareja de mayores que reside en la propiedad violentada.

Leonardo Torres Santander, víctima del hecho, charló con este medio y expresó su malestar.

“Yo voy a actuar en defensa propia, no voy a esperar que nadie me dé una mano porque no lo hacen”, remarcó, dejando en claro que no radicó la denuncia ante las autoridades policiales.

“Por una pilastra no nos van a dar pelota, directamente no fuimos. Afortunadamente no se la pudieron llevar “, enfatizó el indignado vecino.

Este sector del departamento sigue siendo noticia por los hechos de inseguridad, a tal punto, que también trascendió el robo de una garrafa en una propiedad de calle C.

Torres Santander también cuestionó el accionar del municipio, a donde asegura haber hecho reiterado pedidos para la colocación de luminarias, aunque todavía las obras no se han visto cristalizadas.