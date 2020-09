El Bloque PJ del HCD preocupado por la ley Provincial de Educación

Alvear

29 de Septiembre - Los ediles Ariel Andrés, Hebe Katzer, Javier García y Stella Montoya expresaron su preocupación por el proyecto que busca modificar la Ley Provincial de Educación. Por ese motivo, el pasado viernes 25 de septiembre enviaron nota al Director General de Escuelas, José Thomas. En dicho documento detallan las razones de su postura.

Gral. Alvear, 25 de septiembre de 2020.

Director General de Escuelas

Sr. José Thomas//

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, “Concejales del Frente de Todos” del Honorable Concejo Deliberante del Departamento de General Alvear, nos dirigimos a Ud. con la finalidad de declarar nuestra urgente preocupación en la modificación de la Ley Provincial de Educación por las siguientes razones:

• Se plantea en contexto de pandemia, lo que dificulta un tratamiento colectivo y reflexivo del mismo.

• No ofrece respuestas a las necesidades educativas reales de la provincia.

• Se presenta en un contexto de precarización laboral: sin ingreso a la docencia, sin concursos de concentración y acrecentamiento, sin 4tos llamados y sin paritarias.

Con una Obra Social (OSEP) con descuentos cada vez más elevados y menor cantidad de prestaciones a sus afiliados.

• Le atribuye al Director General de Escuelas el poder de modificar en forma inconsulta del Estatuto Docente.

• Minimiza el deber del Estado de garantizar el presupuesto educativo, sueldos en blanco y remunerativos, consensuados en paritarias, que garanticen el mínimo vital y móvil.

• Minimiza el deber del Estado de garantizar infraestructura, higiene y seguridad.

• Abre el camino al autofinanciamiento educativo.

• Desconoce al estudiante como sujeto activo, con responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje.

• Asocia de manera exclusiva el aprendizaje de los alumnos al desempeño docente, estableciendo criterios de eficacia para la evaluación de estos últimos.

• Establece criterios de “compromiso” y “logro” en la carrera profesional docente, en lugar de criterios académicos y a partidarios.

• Abre el camino a la censura en el uso de redes sociales y medios virtuales de los docentes y alienta la denuncia entre pares, desconociendo su derecho a la libre expresión y a la privacidad.

• No reconoce fines educativos relativos a la educación artística, las ciencias sociales la salud física y la salud psicológica.

• Amplía el derecho a la educación y las herramientas disponibles, pero no prevé la creación de cargos ni el pago de horas cátedra para gestionar dichas herramientas.

• Desconoce el derecho de autor de los docentes sobre sus propios materiales educativos.

• “Impulsa” una educación digital, con mejora del equipamiento y la conectividad, pero no la “garantiza”, lo que da lugar al financiamiento particular por parte de los miembros de la comunidad educativa: licencias, acceso a Internet, dispositivos, etc. aumentando las brechas educativas por factores socio-económicos.

• Invisibiliza a actores de la comunidad educativa indispensables, como preceptores y miembro del servicio de orientación.

• Invisibiliza a las Juntas.

• Restringe el derecho de los estudiantes a participar de proyectos educativos.

• Contiene enunciados ambiguos, que favorecen la aparición de vacíos legales.

• La redacción es ambigua en cuanto al alcance de la normativa vigente.

• Propone la evaluación externa, la cual persigue fines y tiene en cuenta variables ajenos a la educación local, lo que resulta en la distorsión de los datos relevados.

A tal efecto y entendiendo el reclamo del sector educativo, consideramos que la modificación de la Ley de Educación, conforme el contexto es inadecuada, no consensuada, incompleta, que aduce de enormes falencias, hace imposible un debate adecuado.

Esperando una respuesta a nuestra urgente preocupación, lo saludamos atentamente.