Marisa Nieto, desmenuzó el proyecto de Educación de Thomas

Alvear

28 de Septiembre - La directora de la ECMA, dio detalles del por qué el descontento docente con el proyecto del gobierno de Suárez que busca modificar la ley Provincial de Educación

Continúan las repercusiones respecto a la modificación de la ley de educación provincial

Como en cada punto de la provincia de Mendoza, se sigue sintiendo el malestar por parte de los docentes ante el proyecto de la ley de educación provincial.

El viernes 25 de septiembre se vivió un caravanazo en el departamento de General Alvear, donde marcharon gran cantidad de docentes, desde el kilómetro 0 hasta la plaza departamental.

En la mañana de este lunes Pehuenchedigital dialogó con Marisa Nieto, directora de la escuela primaria “Carlos María de Alvear”, quien brindó su postura ante la modificación de la ley de educación, teniendo en cuanta varios aspectos por lo cual los docentes vienen peleando desde hace tiempo, y afirmó que: “para el análisis del anti-proyecto de ley, vamos a decir que no es el momento apropiado para su tratamiento, en segundo lugar vamos a resaltar que el rol del Estado es garante indelegable no de actor principal, esto podría abrir las posibilidades que otros participara o que se delegara esa función principal. El tercero, es que el tratamiento se le tiene que dar con la suficiente antelación y a través de una comisión donde participen diferentes actores involucrados en el hecho educativo. El cuatro, vamos a resaltar el desfasaje salarial y se exige a convocatoria paritaria urgente, o sea, uno de los puntos que esta ley omite, es la relación con el refinanciamiento educativo, recordamos que el año anterior y este no se ha llamado a paritarias. Otro punto; es poner en valores, y actualizar los derechos obtenidos a través del estatuto del docente. El siguiente es, pleno ejercicio y mejora de las juntas de mérito, disciplina y celadores, que en este anti-proyecto no se menciona, así como también la designación de celadores que sea a través de capacitaciones. El punto siguiente, vamos a solicitar, que tanto el acceso a cargo jerárquicos (directivos, inspectivos y hasta el director general de escuelas, como las capacitaciones docentes que se brindan), sean realizadas por personal idóneo (capacitado, acreditado), y que a los cargo se acceda por concurso rendidos, no por designación político partidario. Podemos llegar al caso de tener un director general de escuelas que no tenga experiencia docente, y sería una situación grave. El otro punto que resaltamos, no al control ideológico a través de los medios de comunicación y las redes sociales, recordamos que todos tenemos responsabilidad en el uso, nos alcanza las generales de la ley respecto a este tema, o sea, que una ley de educación no tiene por qué imponer ese tipo de control. Y el último punto que queremos resaltar; es recordar y volver a leer el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, para exigir el pleno ejercicio de lo allí establecido; por ejemplo, dos puntos que voy a resaltar: se habla de igual remuneración por igual tarea (recordamos que en la provincia de Mendoza se trabaja media hora más que en otras provincias, sin recibir esa remuneración, por un conflicto antiguo, de más de cuarenta años). Otro ítem que podríamos decir, que está en contra posición a este artículo, es el ítem aula, que vulnera el derecho a huelga y la seguridad social ante enfermedades de docentes y celadores.

Ante la difícil situación que está viviendo la educación provincial en estos días, bajo el slogan “la educación de Mendoza NO se negocia”, docentes y delegados del SUTE, marcharán el próximo 29 y 30 de septiembre a las 16 horas, hasta el monumento al Agua, en Ruta Nacional 188.