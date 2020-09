Forestaron una gran parte de la Reserva El Trapal

Alvear

29 de Septiembre - La importante labor la llevaron a cabo el municipio y la Cámara Joven. Plantaron la especie Prosopis flexuosa DC, más conocida como Algarrobo, en un sector que se vio afectado por un importante incendio.

Integrantes de la Cámara Joven y personal de la Dirección de Gestión Ambiental de nuestro departamento, llevaron a cabo una importante forestación en la Reserva El Trapal.

Los algarrobos provienen del Vivero de la Dirección de Recursos Naturales Renovables y están destinados a reforestar la zona incendiada de la reserva, buscando generar conciencia en la población en relación a la protección del monte nativo.

En El Trapal se quemaron 40 has aproximadamente, advirtió el Director de Gestión Ambiental Carlos Pía, y añadió: “gracias a la Cámara Joven y a un grupo de voluntarios que se ha sumado, hemos estado forestando la zona sur con Algarrobo, una especie autóctona, dado que por ser reserva no podemos implantar otro tipo de especie que no sea nativa”. Además, agradeció a la Dirección de Recursos Naturales Renovables que ha provisto de algarrobos para poder hacer esta noble tarea.

“Apuntamos a fortalecer la conciencia ambiental en los jóvenes para que se pueda replicar en distintos lugares del departamento”, concluyó Pía.

Por su parte, el Presidente de la Cámara Joven, Nicolás Alonso resaltó: “estamos llevando a cabo este tipo de acciones que nos llenan de orgullo, en este caso reforestar una reserva que sufrió el incendio. Asimismo el 30, 31 de septiembre y 1 de octubre, que se realiza la Fiesta Nacional de la Ganadería, vamos a forestar en otra zona del departamento con el objetivo de motivar a que más gente se anime a hacerlo en sectores desérticos, sobre todo si han sufrido los efectos del fuego”.