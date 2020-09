Productores mendocinos en pie de guerra con San Luis

Noticias

25 de Septiembre - El martes, 150 productores ganaderos cortarán la ruta 7 pidiendo que se los deje entrar a sus campos en San Luis. Denuncian que se les mueren los animales

Con más de 6 meses sin poder ingresar a los campos por el cierre de fronteras que implementó San Luis, la situación de unos 150 productores ganaderos y agropecuarios mendocinos ya es más que crítica. Pese a que han pedido de todas las maneras posibles que el Gobierno puntano los habilite a cruzar la frontera, siempre se encontraron con el cierre total de la vecina provincia. A esta altura denuncian que ya se les mueren los animales de sed y que les han desvalijado sus propiedades que parecen abandonadas. Por eso, el martes harán un corte en la ruta 7.

"La situación es grave, desde que comenzó la cuarentena no nos dejan entrar y exigen requisitos inalcanzables para un productor, porque nos piden ingresar con un PCR, hacer una cuarentena de 7 días y volver a hacernos otros análisis de PCR. Igualmente eso es una formalidad, porque hay gente que cumplió con lo que pide e igualmente nunca los habilitaron a entrar", se quejó Nicolás Pérez, un productor agropecuario y veterinario mendocino que con el cierre de San Luis no sólo no puede entrar a su campo, sino que tampoco puede ejercer su profesión como hacía atendiendo animales de campos vecinos.

Todo este tiempo sin poder trabajar en sus propiedades sólo les ha dejado pérdidas a estos 150 productores locales que por algunos vecinos puntanos se enteran de que se les están muriendo sus animales de sed, afectados por incendios rurales o que incluso fueron víctima de la delincuencia que viendo que sus viviendas estaban deshabitadas, ingresaron y arrasaron con todo lo que tenían a mano.

"Esta situación no es sólo con los productores, San Luis también trata de la misma manera a los transportistas, por lo que hay un agotamiento de varias actividades por este cierre que es incomprensible. Por eso este martes 29 se van a cortar todas las rutas de ingreso a la provincia, no es algo que nos parezca agradable, pero necesitamos recuperar nuestras propiedades y nuestros ingresos", amplió Pérez.

Fuente: Diario UNO