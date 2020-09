Paya cuestionó la posible nueva Ley de Educación de Mendoza

Alvear

23 de Septiembre - La delegada gremial de base sostuvo que “es una propuesta que expresa el avasallamiento explícito a los derechos conquistados por los trabajadores de la educación en todos estos años”.

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación cuestionaron desde un principio la intención del Gobierno provincial, de modificar la Ley de Educación de Mendoza.

Natalia Paya, que es una reconocida delegada gremial de base de General Alvear, charló con este medio y fue tajante.

“Es una propuesta que expresa el avasallamiento explícito a los derechos conquistados por los trabajadores de la educación en todos estos años, desde la municipalización de las escuelas artísticas hasta la precarización e inestabilidad laboral de los trabajadores”, resaltó.

Si bien las críticas por estas horas no dejan de multiplicarse y visibilizarse a través de las redes sociales, otro de los puntos que mayor malestar causó, se refiere a la publicación de contenido en las redes sociales personales de los docentes.

En un pasaje del dialogo, Paya criticó la intención que pretende la administración provincial, sobre que los docentes tengan que revalidarlo cada siete años en institutos superiores.

“Querer tratar la ley de educación que va a regir a los presentes y futuros ciudadanos nos parece algo tremendo”, subrayó.

Y arremetió: “Se le ha dicho que no a Suarez, primero porque no es el momento, porque no se está cambiando un artículo de una ley vigente, se está queriendo implementar una ley que va a regir la vida de todos los ciudadanos en la Provincia de Mendoza, y todos somos partes de la comunidad escolar de manera directa o indirecta”.

Desde el sector docente argumentan que en medio de un contexto desfavorable, intentar modificar dicha ley es algo totalmente descabellado.

“Toda la sociedades tienen que tener participación, y este debate se tiene que dar de manera presencial, desde las bases y grupos escolares se está diciendo que no a esta ley, que tiende a una privatización de las escuelas y con una mirada empresarial. Nosotros los trabajadores de la educación consideramos que es un derecho, como la vemos y ejercemos “.

Foto: Archivo