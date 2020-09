El ingeniero Martín Hidalgo es el nuevo Subdelegado de Aguas del Río Atuel

Alvear

7 de Septiembre - Sergio Marinelli, Superintendente del Departamento General de Irrigación estuvo en nuestro departamento y encabezó la presentación formal

Durante la mañana de este lunes, Marinelli, y el intendente Walther Marcolini, presentaron oficialmente a Martín Hidalgo, como nuevo Subdelegado de Aguas del Río Atuel.

Aprovechando la estadía de Marinelli en General Alvear, recorrieron importantes obras que Irrigación realizó durante el 2020, para eficientizar el uso del agua de riego.

“Habíamos dicho que queríamos solucionar algunos puntos de conflicto, fundamentalmente los rumores respecto del funcionamiento del acueducto, que está funcionando muy bien. Los otros temas no tienen que ver hacia adelante con la gestión y ya están terminados, estamos en la recta final en los tiempos que nos dio la corte con el conflicto por el Atuel con La Pampa, además estamos por comenzar una nueva temporada y esto ameritaba contar con un nuevo Subdelegado” explicó el funcionario provincial, quien aseguró que el Ingeniero Martín Hidalgo tiene un perfil técnico con experiencia en la región, además de haber contado con una gran aceptación por parte de los regantes.

“Queremos que esta gestión tenga un perfil técnico, acorde a la situación que no toca vivir” expresó Marinelli quien aseguró que si bien este fue un año con mucha nieve, no quiere decir que se hayan solucionado todas las problemáticas hídricas: “Va a ser un poco mejor, pero no quiere decir que va a ser un gran año”, agregó.

Hidalgo, de 43 años, es egresado de la UNCuyo, y entre el 2008 al 2017 estuvo en el Departamento de Ingeniería Sede Central. Ocupará el cargo de Subdelegado de Aguas del Atuel: “Mi énfasis va a ser realizar mejoras en nuestra red secundaria ya que somos una de las cuencas con mejor imperbealización, ahora estamos extendiendo estas obras hacia la red secundaria ya que nos tenemos que adaptar al cambio climático y siempre tenemos problemas en la oferta de agua”, manifestó.

Este año, según indicó Hidalgo, se han invertido 22 millones de pesos, particularmente en la zona de Bowen se está realizando dos obras importantes, por un lado el revestimiento de 650 mts de una hijuela en la inspección Christophersen y por otro tres repartidores que mejoran la distribución e incorporan tecnología que permite medir el caudal, esa obra ubicada en calle Centenario insumió cinco millones de pesos.