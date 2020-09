Alvear prepara un laboratorio para procesar muestras PCR

Alvear

2 de Septiembre - El intendente Marcolini comunicó los preparativos para que se puedan procesar muestras PCR en nuestro departamento.

Además se trabajará en un operativo de donación de plasma. La situación de nuestro departamento en relación al Covid-19 continúa en una fase controlada y administrada, si bien actualmente estamos en una etapa de mitigación con 34 casos, de los cuales 5 corresponden a distritos del departamento de San Rafael que han sido atendidos en el hospital Enfermeros Argentinos: “Esto no significa que nos podamos relajar, tenemos que seguir cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y cuidarnos” indicó el intendente Walther Marcolini.

En este marco, y teniendo en cuenta el DNU Provincial anunciado en el día de ayer por el Gobernador Rodolfo Suárez, el intendente aclaró que: “Estas medidas alcanzan a los departamentos del Gran Mendoza y no así a los departamentos del sur, no obstante ya habíamos tomado algunas medidas que tienen que ver con no cerrar las actividades gastronómicas pero si disminuir la cantidad de gente, habíamos cerrado clubes también, por lo tanto no tenemos ningún nivel de restricción nuevo en el departamento”.

El Jefe Comunal reiteró el pedido a la comunidad para redoblar el compromiso a la hora de respetar los protocolos vigentes como salidas de acuerdo a la terminación de DNI y el distanciamiento social entre otras: “Esto es importante para poder mantenernos en esta situación porque si hay un aumento sustantivo en la cantidad de contagios, la Provincia se verá obligada a cerrar diferentes actividades económicas”.

Cabe destacar que desde la Municipalidad hay avanzadas gestiones con la Provincia para poder establecer un laboratorio y realizar los test de PCR en nuestro departamento: “Ojalá lo podamos conseguir, para ello pondremos a disposición a los doctores de Ugacoop quienes visitarán el laboratorio de San Rafael junto a bioquímicos del departamento para poder capacitarse”.

Esto podrá realizarse en conjunto con Coprosamen que cuenta con un Termociclador Real Time que llegó hace un tiempo, lo que dará la posibilidad de contar con la aparatología correspondiente. También se precisará un gabinete de seguridad biológica que proteja la muestra y a la persona que esté trabajando, por ello se comprará este equipamiento que será puesto a disposición del laboratorio de Ugacoop: “Esto permitirá comenzar con los test en el mes de septiembre, de esta manera se descomprimirá el laboratorio de San Rafael y podremos contar con resultados diarios” dijo el intendente.

Por otro lado el intendente Walther Marcolini anunció que, a partir de que empiezan a haber pacientes recuperados de Covid es importante concientizar sobre la donación de plasma, por ello el nosocomio local realizó los trámites correspondientes y ha sido autorizado para la donación y recepción de plasma, además se realizará en conjunto con el Municipio el traslado de pacientes a la ciudad de Mendoza para que se les extraiga plasma para donar, si es que así lo desean.

Finalmente, el intendente comunicó que: “Hay mucha gente no va al club porque está cerrado, pero va a los canales o al río porque ya está el agua de riego o se junta a tomar mate en las plazas, por esto hemos tomado la decisión de abrir, con todos los protocolos, la Laguna El Trapal, el Multiespacio de Bodega Faraón y desde octubre estará abierta los fines de semana Costanera Alvear”.