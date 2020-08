Extendieron la cuarentena hasta el 31 de agosto

Noticias

18 de Agosto - Se mantienen las medidas establecidas en la última prórroga, como el cierre de bares y la suspensión de reuniones familiares y/o sociales. Insisten con el pedido a los ciudadanos de que no salgan si no es necesario, respetando los protocolos sanitarios, como el uso de cubreboca y el distanciamiento social en todo momento.

Luego de mantener una reunión con los intendentes del Gran Mendoza, el mandatario provincial, Rodolfo Suarez, anunció que se extenderá el distanciamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio provincial hasta el 31 de agosto inclusive. La medida será publicada esta noche en el Boletín Oficial, a través del decreto correspondiente.

La Nación, en el decreto 677/2020, mantuvo a la provincia de Mendoza en distanciamiento social, por lo tanto, el Gobierno va a mantener ese estatus. La decisión tiene como objetivo mantener la situación económica/financiera actual, apuntando al sostenimiento del empleo y a las libertades colectivas pero apelando a las responsabilidades individuales.

“Hoy la situación del empleo no es buena, por eso estamos tratando de sostener el estatus actual. Pero estas medidas no se van a poder mantener en el tiempo si la movilidad de gente no disminuye”, aclaró Suarez. El mandatario hizo hincapié en que los mendocinos “salgan solo para lo necesario. Tenemos que bajar la circulación de gente porque a este ritmo de contagios va a colapsar el sistema de salud, y esto lo podemos evitar si mantenemos el distanciamiento, usamos las medidas de protección y nos quedamos en casa. Apelamos a la conciencia ciudadana en esta instancia crucial que estamos viviendo en la pandemia en Mendoza”.

Medidas que continúan vigentes

Continúan prohibidas en todo el territorio provincial las reuniones familiares y/o sociales.

Aún rige la prohibición de funcionamiento de los establecimientos clasificados como bares.

Se mantienen las limitaciones según la finalización del DNI. Así, las personas cuyos documentos terminan en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán asistir a los comercios habilitados solo los lunes, miércoles, viernes de 8 a 19. Los domingos, se autoriza de 8 a 13. En tanto, las personas cuyos documentos finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán asistir a los comercios habilitados solo los martes, jueves, sábados de 8 a 19. Los domingos, se autoriza de 13 a 19.

Continúa la restricción de la circulación de personas en toda la provincia entre las 23.30 de cada día y las 5.30 del día siguiente. Solo están exceptuados quienes deban circular en alguna situación de emergencia médica debidamente justificada, y las personas vinculadas a la prestación de servicio de salud. También, aquellos ciudadanos que están afectados a los servicios de entrega a domicilio y deliveries.

Desde el jueves 16 de julio, el transporte público en Mendoza extendió su circulación una hora más y finaliza su servicio a las 0.30. La extensión en el servicio de pasajeros responde a la necesidad de programar mejor el regreso a los hogares de las personas que realizan actividades exceptuadas y finalizan su jornada laboral antes del horario de restricción.

Sobre el turismo interno, el alquiler de alojamientos en las localidades turísticas ubicadas en todo el ámbito territorial de la provincia podrá realizarse exclusivamente a grupos familiares convivientes.

Medidas en departamentos

El decreto establece que se mantienen las limitaciones estipuladas con anterioridad en los departamentos de San Rafael, Lavalle, Malargüe, y Santa Rosa, como los respectivos intendentes le solicitaron al Gobernador Rodolfo Suarez.

Recomendaciones

El Gobierno provincial solicita a los ciudadanos que respeten las medidas establecidas para evitar los contagios. Por ello, se recomienda salir del hogar solo si es necesario y siempre respetando las medidas establecidas: