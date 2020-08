Analizan la posibilidad de que los horarios de las escuelas sean escalonados una vez terminada la pandemia

Noticias

15 de Agosto - La iniciativa podría trascender al sistema escolar y hacerse extensivo para otras actividades.

El secretario de Servicios Públicos de Mendoza, Natalio Mema, explicó que estudian la posibilidad de que los horarios de la actividad escolar sean escalonados, aún después de que termine la pandemia de coronavirus.

El planteo podría trascender al sistema escolar y hacerse extensivo para otras actividades. Mema destacó que la intención es mejorar la experiencia de los usuarios al tener mayor frecuencia de unidades y mucho menos saturadas, porque el costo para el Estado sería el mismo.

Vuelta a clases en veremos

Mema explicó que, si las clases volvieran este año, esto no influiría demasiado en la mayor utilización del transporte público. Esto porque las que primero regresarían serían las escuelas más alejadas, las de zonas rurales que tienen menos conectividad, y que muchas veces estas instituciones tienen un servicio de transporte particular, que no convive con el transporte público.

El funcionario también destacó que por los protocolos para volver a las aulas que se están estudiando a nivel nacional, sería muy poca la cantidad de alumnos que podrían regresar a las escuelas, si esto ocurriera en los meses que faltan para concluir el ciclo lectivo 2020.

"Hoy no podríamos utilizar más del 30% de los edificios que tenemos y necesariamente nos llevaría a tener que escalonar los horarios de clases. Esto significa que podría haber escalonamientos horarios aún cuando la pandemia termine. El escalonamiento horario ayudaría mucho en la utilización de transporte", enfatizó Mema.

Menos gente, mejor servicio

En cuanto a la saturación del sistema de transporte, Mema explicó que, a principios de marzo, se realizaban 840.000 transacciones del servicio de transportes local por día, mientras que en el sistema anterior se producían aproximadamente 680.000.

"Con menos cantidad de personas, pero con un uso sostenido en el transcurso del día, podríamos ofrecer un mejor servicio y mucho más placentero para el usuario", añadió el funcionario.

De hecho, actualmente la demanda del servicio es 68% menor al de principio de año y sólo hay una disminución del 35% de las frecuencias, esto ha colaborado en descomprimir muchísimo al sistema de transporte público.

Según afirmó Mema, para el gobierno el costo es el mismo, pero lo que mejoraría notablemente es la experiencia del usuario.

El Ministerio de Salud de la provincia comunicó este viernes 178 nuevos casos positivos de coronavirus, por lo que el total de contagiados superó los 3.000 en Mendoza desde que comenzó la pandemia. Además se reportaron cuatro muertos, entre los que sorprendió el caso de una mujer de 25 años.

Fuente: Diario UNO de Mendoza