Rodolfo Schmidt: “Yo creo que a esta enfermedad no hay que perderle el respeto”

Alvear

7 de Agosto - Tras conocerse el primer caso de coronavirus en General Alvear, Pehuenche se comunicó con el paciente en cuestión, el reconocido ingeniero agrónomo de nuestra ciudad.

Una semana convulsionada se ha vivido en nuestra ciudad, y muchas son las preguntas que la comunidad se ha realizado.

Luego de que el Hospital Enfermeros Argentinos confirmó oficialmente que en nuestro departamento se registró el primer caso de coronavirus, este medio logró dialogar en exclusiva con Schmidt.

“Me siento muy bien gracias a Dios, estoy manteniendo el aislamiento obligatorio que establece el protocolo, pero estoy muy bien de ánimo y con los parámetros de salud esperados”, arrancó diciendo el paciente alojado en el centro asistencial de nuestra ciudad.

Según señaló Schmidt, no sabe en qué momento contrajo el virus, porque a pesar de haber estado en la Ciudad de Mendoza con su hermana, a quien también se le detectó el virus, las fechas no coinciden.

“Yo tuve perdida de olfato con el desayuno del sábado a la mañana, y entonces sumaba que venía de Mendoza, que a mi hermana el domingo a la noche le dio positivo, y que el intendente pedía que fuéramos responsable quienes viajáramos; entonces en mi casa decidimos por ir al hospital. Hable y me dijeron q venga, me dejaron aislado y aislaron a mi familia, ese fue el protocolo que se cumplió”, explicó Schmidt, despejando cualquier tipo de duda.

Y remarcó: “Cuando el sábado a la mañana noto que me falla un poco el olfato, sigo un poquito esa evolución sin fiebre, y me doy cuenta que a la noche sigo sin olfato”.

Ante la consulta sobre si estuvo en contacto con otras personas, antes de haber sido aislado en el hospital local, dijo: “Yo he salido pero he tenido distanciamiento. Con nadie he estado sentado como para haber generado un contagio”.

Lejos de mostrarse molesto, o con expresiones de enfado hacia tantas versiones y agresiones que ha sufrido su persona a lo largo de estos días, le aconsejó a la ciudadanía de General Alvear que se cuide, que intensifiquen la higiene y no dejen de lado las medidas de aislamiento.

“Yo quiero contextualizar esta enfermedad en mi caso, porque yo estoy sin síntomas, lo estoy llevando bien, pero yo tengo un estado de salud bueno. No he sido fumador, hago deporte y no tengo otra patología que podrían ser agravante para este virus “, añadió.

Sobre el cierre de la charla, manifestó: “Yo creo que a esta enfermedad no hay que perderle el respeto, esto ha venido para quedarse. Si vos me preguntas donde me contagié no sé qué decirte”, y recomendó: " Al primer síntoma, hagamos como hice yo y aislémonos, a la comunidad y a los más cercanos”.