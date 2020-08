Lieby, Barros y Ruíz, arrasaron en la 13° de las Ligas Digitales de Ajedrez

Alvear

6 de Agosto - Destacada performance de los ajedrecistas locales durante la última semana de julio.

Durante la última semana del mes de Julio se disputaron los torneos de la semana 13 de las diferentes ligas departamentales de Ajedrez, en la que se dieron parejas competencias en las primeras posiciones.

En la LIGA INFANTIL, el vencedor fue nuevamente Juan Sebastián Lieby que ha ganado 12 de los 13 torneos disputados y estira la diferencia con su más inmediata perseguidora, Ana Victoria Lieby, que terminó 5ª. El Podio fue completado por Federico Konaschurk, de gran torneo y Santiago Kovich, que ahora salta al tercer puesto de la Liga. A poco, quedó la Campeona Mendocina Femenina Sub 14, Carla Paglione.

Tabla de posiciones LIGA INFANTIL luego de jugarse 13 torneos:

1º Juan Sebastián Lieby (Esc. Capital Federal) 189 Pts

2º Ana Victoria Lieby (Esc. Capital Federal) 143 Pts

3º Santiago Kovich (Esc. Carlos María) 90 Pts

4° Francisco Jaque (Colegio San José Malargüe) 88 Pts.

5° Juan Pablo Jaque (Colegio San José Malargüe) 70 Pts

6º Federico Konaschurk (Esc. C.C. Vigil) 53 Pts

7º Donato Capella (Esc. C.C. Vigil) 52 Pts

8º Tomás Baquero (Esc. M. de Azcuénaga) 44 Pts

9° Martín Rivero (colegio San José Malargüe) 38 Pts

10º Carla Paglione (Esc. Pioneros Alvearenses) 38 Pts

11º Elías Mattus (Esc. Carlos María) 13 Pts

12º Juan Cruz Rivero (Colegio San José Malargüe) 12 Pts

13º Benjamín Baquero (Esc. M. de Azcuénaga) 11 Pts

14º Lautaro Medina (Esc. M. de Azcuénaga) 11 Pts

15º Benjamín Morales (Esc. Constancio C. Vigil) 11 Pts

16° Fernando Pardo (Colegio San José Malargüe) 7 Pts

17º Manuel Rivero (Malargüe) 5 Pts

18° Luciano Gomila (Pedro P. Segura) 4 Pts

19º Francisco Parada (Colegio San José Malargüe) 2 Pts

20º Héctor Demarque (Esc. Juan XXIII) 1 Pt

21° Ezequiel Pardo (Colegio San José Malargüe) 1 Pt

La LIGA JUVENIL, no contó con buena presencia, aunque si participaron varios de los animadores, como la Campeona Provincial Sub 18, Rocío Barros, que se volvió a consolidar como la mejor. El segundo puesto fue para Fernando Colque, que disfruta de un buen presente y en tercer lugar, la ex Campeona Mendocina Sub 14 Femenina, Abril Lucero, que escala varias posiciones en la tabla.

Principales Posiciones Liga juvenil computados 12 torneos:

1º Rocío Barros (Esc. Agricultura) 141 Pts

2º Santiago Sánchez (Esc. J. Barraquero) 112 Pts

3º Juan Ignacio Ruiz (Esc. J. Barraquero) 112 Pts

4º Camilo Lieby (Esc. Agricultura) 108 Pts

5º Fernando Colque (Esc. 12 de Agosto) 91 Pts

6º Marcos Martos (Esc. J. Barraquero) 79 Pts

7º Cristian Orozco (Esc. J. Barraquero) 76 Pts

8º Abril Lucero (Esc. 12 de Agosto) 29 Pts

9º Bruno Cabrera (Esc. 12 de Agosto) 18 Pts

10° Diego Rivero (colegio San José Malargüe) 18 Pts

11º Camila Delsart (Esc. 12 de Agosto) 16 Pts

13° Franco Rubio (Real del Padre) 12 Pts

14º Milagros Oviedo (Malargüe) 9 Pts

14º Joaquín Pérez (Esc. 12 de Agosto) 7 Pts

15º Santiago Pérez (Esc. 12 de Agosto) 4 Pts

16º Milagros Oviedo (Malargüe) 4 Pts

17º Maximiliano Martín (Esc. J. Barraquero) 3 Pts

Dentro de la LIGA DE ADULTOS, el ingeniero Roberto Ruíz, actual Campeón departamental, se consolidó como el mejor del 13º torneo, aventajando por un punto a Sebastián Lieby, que ocuparon los 2 primeros escalones del podio, mientras que el joven Enzo Balderrama quedó en tercer lugar. La cuarta ubicación fue para el campeón de la semana anterior, Nahuel Villegas, que igualó en puntos con Juan José Rubio y Sebastián Garay.

Principales Posiciones Liga de Adultos computados 12 torneos:

2° Roberto Ruiz 158 Pts

2° Sebastián Garay 151 Pts

3° Sebastián Lieby 151 Pts

4° Juan José Rubio 109 Pts

5° Enzo Balderrama 75 Pts

6° Leandro De Monte 65 Pts

7° Nahuel Villegas 46 Pts

8° Néstor Martíni 33 Pts

9° Lucas Arenas 32 Pts

10° Carlos Villegas 26 Pts

11° Marcelo Benítez 23 Pts

12° Marcelo Pérez 10 Pts

13° Ezequiel Castillo 6 Pts

14º Daniel Freites 4 Pts

15º Iván Granone 4 Pts

16º Alejandro Fernández (Malargüe) 4 Pts

18° Javier Jaque (Malargüe) 3 Pts

19° Pablo Mercado (Malargüe) 3 Pts

20º Lucas Becerra 3 Pts

21° Matías Vázquez (Malargüe) 3 Pts

22º Manuel Picco 2 Pts

Fuente: Agrupación Alvearense de Ajedrez