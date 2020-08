Alvear

3 de Agosto - 87 productores ya se han visto beneficiados por esta medida tomada por Marcolini.

Trabajando en conjunto con distintos consorcios, la Municipalidad de General Alvear ya logró reactivar nueve pozos de riego en lo que va del 2020, beneficiando a 87 productores. Esta determinación tomada por el intendente Walther Marcolini, ya colabora con el riego de 1300 hectáreas y el objetivo es que continúe expandiéndose.

El programa comenzó en Septiembre de 2019 y fue a comienzos de este año que el intendente Walther Marcolini firmó un importante decreto en el que determinaba comenzar a trabajar de manera urgente en la reactivación de pozos de riego en General Alvear, “El Intendente nos pidió trabajar fuertemente tanto en la recuperación como en la producción y el ahorro de agua, además de promover una agricultura de precisión para resistir a esta fuerte crisis hídrica”, resaltó Carlos Ponce, titular de la Secretaría de Desarrollo y Promoción Departamental.

Frente a ello, el Intendente Walther Marcolini firmó el decreto que permitió invertir fondos municipales en la reactivación de pozos de riego, teniendo en cuenta el estado de emergencia hídrica que afecta al sector productivo y que revela la necesidad de tomar medidas extraordinarias. A través de la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de General Alvear se otorgaron permisos de conexión provisorios, siempre y cuando se cumpla con determinados requisitos, fue en función de esto que se hizo un relevamiento donde se detectaron 25 pozos sobre las distintas inspecciones que estarían en condiciones de proveer agua para refuerzo de turnos de riego. En sus inicios el programa contó con fondos de la municipalidad y de lo ahorrado en ese momento durante la fiesta de Vendimia.

Uno de los productores beneficiados, Walter Seniuk, explicó que la bomba de agua que se encuentra en Calle C y 24, del Consorcio Los Mellizos, una de las que fue recuperada, había sufrido una rotura debido a la gran cantidad de años de uso, para ponerla nuevamente en funcionamiento fue necesario invertir una importante suma de dinero: “El Municipio brindó una gran ayuda para lograr el objetivo de ponerla lo antes posible en funcionamiento dado que el agua que provee la bomba se vuelca al turno de riego. Somos diez productores los que hacemos uso de esta bomba actualmente y en total producimos 130 hectáreas”, expresó.

Por su parte, Roberto Cazorla, otro productor beneficiado dijo: “Es una buena ayuda porque es muy poca el agua que recibimos para riego, sin ayuda de la bomba no alcanzamos a regar pero acompañando el turno tenemos esperanza de poder producir mejor” .

Las ayudas entregadas van desde los 60 mil a 120 mil pesos. Más asesoramiento técnico, desarrollo de planos y aporte de materiales en caso de que haya hecho falta, en la actualidad se ha entregado más de medio millón de pesos. También se ha colaborado en la gestión para que los consorcios accedan a tarifa subsidiada a través de las cooperativas eléctricas del departamento (Cecsagal y Cospac).

Fernando Calderón, otro de los productores que se vieron beneficiados con la reactivación de una bomba, señaló: “Arreglarla es una necesidad que tenemos todos los productores del consorcio porque no alcanza el agua del turno de riego para cubrir nuestra producción". Por su parte, el productor Martin Sosnowski dio su agradecimiento al Intendente porque la bomba los ayuda mucho porque la han probado. “No nos saca de la crisis hídrica pero al menos podemos regar los 14 productores que estamos peleando por esto, a su vez estamos trabajando en hacer un reservorio de agua, para almacenarla cuando la bomba no está encendida. La bomba agrega el doble de caudal al agua del turno de riego, trabaja sobre una zona irrigada de 400has aproximadamente, que no están todas trabajadas y hay algunos productores que no participan, lo que resulta un total aproximado de 200´has que va a irrigar esta bomba. En su momento, esta bomba sufrió un hecho de vandalismo hace muchos años, se reparó lo mínimo para que funcionara y se le hizo un pedido al Intendente para reparar lo que faltaba, su respuesta fue positiva por lo que estamos muy agradecidos”.

“Esto es fundamental para nuestros agricultores y nuestra agricultura, llevamos nueve bombas a las que hemos aportado, siempre con un criterio de ayuda al esfuerzo que hacen los productores” manifestó al respecto el intendente Walther Marcolini. Cabe destacar que la tarea de reactivación de pozos de riego comenzó en Agosto del 2019, con el objetivo de diez perforaciones, pero finalmente se transformó en una política de Estado, y ya se han recuperado nueve perforaciones, con una inversión de más de $500 mil por parte del Municipio y con la mira puesta en reactivar la mayor cantidad de pozos que se puedan.