Marcolini encabezó el acto virtual por el Día de la Independencia

Alvear

9 de Julio - El mismo fue transmitido por las redes sociales oficiales de la Municipalidad y fue visto por miles de personas.

En el marco del 9 de julio, esta mañana se llevó a cabo el acto por el Día de la Independencia en la Plaza Carlos María de Alvear. El intendente Walther Marcolini volvió a brindar una clase magistral sobre historia Argentina, en la que sintetizó las acciones de aquellos patriotas que derivaron en la independencia nacional.

Además de funcionarios y concejales, también estuvo presente el Jefe del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 15 de Campo Los Andes, Teniente Coronel Sancho Vilarullo.

Durante su discurso, el intendente Walther Marcolini realizó una síntesis de los acontecimientos que culminaron con la Independencia de nuestra patria: “Este fue el momento cúlmine y el inicio de la construcción de la Nación que había comenzado con la Revolución de Mayo” ,manifestó el Jefe Comunal, iniciando de esta manera, un breve pero rico recorrido por los sucesos acontecidos hasta ese 9 de Julio en el que nuestro país se declaraba independiente.

Cabe destacar que General Alvear es uno de los pocos departamentos dentro de la provincia que puede realizar este tipo de actos, con presencia limitada, marcando las distancias y respetando todas las medidas sanitarias para poder honrar a la patria.

En este día, y en el marco de pandemia que nos toca atravesar, el intendente expresó: “Veremos si en las próximas horas vuelven a haber medidas restrictivas, sobre todo en áreas que pueden ser de transmisión viral. Por eso estamos en permanente comunicación con el Gobierno Provincial, nosotros hemos dispuesto un mayor control en los ingresos, principalmente solicitando a quienes lleguen al departamento que cumplan con todas las medidas y sabiendo que las reuniones familiares están restringidas para los días domingos solamente”.

En este mismo contexto, el Jefe Comunal remarcó que General Alvear no tiene ningún caso positivo, siendo uno de los cuatro departamento sin casos, y por eso es importante cuidar ese estatus, a sabiendas de que el Comité de Epidemiología de la Provincia tiene la mirada puesta en la gran posibilidad de que el virus llegue en algún momento, lo que hace extremar las medidas. “La herramienta más efectiva es disminuir la circulación de las personas y el aislamiento, las demás herramientas se ponen al servicio de esta prevención, por eso tenemos que tratar de que en el sur no haya casos para no pasar a la Fase de Mitigación, como ocurre en el Gran Mendoza” manifestó Marcolini.

En cuanto a Mendoza Activa, el intendente Walther Marcolini expresó que en los próximos días se presentará el Ministro de Economía para explicar la totalidad del proyecto: “Estamos analizando todo el proceso, nuestros legisladores están trabajando en él. Esto tiene que ver con pensar cómo salimos de la pandemia, con la necesidad de reconstruir el tejido social y principalmente el tejido laboral que está destruido ya que la pandemia va a dejar un gran daño en las empresas y en las PyMEs, entonces debe haber un paquete potente de medidas que debería estar acompañado de Nación, sobre todo en materia de financiamiento”.

Finalmente el intendente recordó que la próxima semana se realizará en nuestro departamento un importante operativo de control: “La idea es tener mayor presencia en los barrios, en el sentido de los controles el trabajo ha sido muy prudente y respetuoso de la privacidad de las personas pero con la necesidad de buscar a los vecinos y hacerles saber que se los está cuidando, por eso realizaremos testeos para saber si puede haber o no algún caso positivo asintomático” concluyó.