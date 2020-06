Importante convenio para "Cavas del Artesano"

Alvear

29 de Junio - La bodega local "Cavas del Artesano” firmó este lunes un importante contrato con Mendoza Fiduciaria S.A. y la Municipalidad de General Alvear, mediante el cual recibirá un crédito para solventar gastos de capital de trabajo.

De este modo, Mendoza Fiduciaria S.A. es el organismo otorgante del crédito, Carlos Lalik es el tomador del mismo y la Municipalidad es fiadora, a través de la coparticipación de los impuestos provinciales, de acuerdo a lo resuelto por la Ordenanza 4595/19.



El financiamiento consiste en una suma de $500.000, referido a la línea de crédito destinada a otorgar asistencia financiera a establecimientos vitivinícolas de General Alvear, para solventar gastos de capital de trabajo. La devolución está pactada en una cuota a diciembre del corriente y la tasa de interés compensatorio es del 20% nominal anual.



El Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental Carlos Ponce resaltó: “esta es una medida que no se aplica en otro lugar de Mendoza, donde el municipio alvearense dispone la coparticipación de la Provincia como garantía de los créditos del privado, lo que significa un endeudamiento para respaldar a los productores locales y representa un esfuerzo del Departamento para estimular la economía”.



Por su parte, Carlos Lalik destacó que se trata de una ayuda para su empresa que atraviesa un difícil momento. “Es un crédito gestionado por el municipio para distintos emprendimientos para la compra de insumos con una tasa de interés diferenciada, que ayuda a decidir tomarlo”. Advirtió además que es rápido el trámite y se gestiona con bastante agilidad.



En su actividad, la compra de envases es uno de los insumos que hoy tiene pocas ofertas y los pagos son prácticamente de contado, no sucede igual cuando vende su vino la cobranza es más lenta. “Tomar compromiso con una cristalería exige pago de contado y este crédito nos va a ayudar con eso”.



“Este año la elaboración de vino fue muy buena y de excelente la calidad. Sin embargo, a esta pandemia no la esperaba nadie y nos perjudicó en la mitad de la elaboración. No sabíamos qué hacer, porque se cayeron las ventas en la época con mayores gastos de la bodega. Terminamos la molienda y empezamos a vender los vinos elaborados, ya que el mercado reaccionó muy despacio”, concluyó Lalik.