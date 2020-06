Se entregaron los premios del certamen de cuento y poesía

Alvear

26 de Junio - La Dirección de Cultura realizó dicho certamen, con el objetivo de que participara toda la ciudadanía en esta época de cuarentena.

La Dirección de Cultura llevó a cabo este certamen, con el objetivo principal de fomentar la escritura y la lectura durante la cuarentena, dejando que aflore la imaginación que cada uno tiene en su interior y dándolo a conocer a todos los alvearenses.

El concurso “Escribo en Casa” se destinó para todos aquellos que se animen a volcar en un papel sus ideas, debían ser mayores de 14 años y los ganadores obtenían premios en efectivo.

Liana Piedrafita, Directora de Cultura expresó “todos los participantes enviaron sus trabajos a nuestro correo. El Jurado pre-seleccionó 10 poemas y 10 cuentos, las dos categorías que estaban en juego y se publicaron en las redes del municipio para que la gente las comente y les ponga me gusta y el jurado ha tenido eso en cuenta también”.

“El primer premio en Poesía es para “Una Niña Dormida”, seudónimo Alma, la autora es María Gabriela Vivas, obtiene un premio en efectivo de $5000 y el segundo premio “Eres lo que Soy” seudónimo Minerva, autora Florencia Díaz obtiene un premio en efectivo de $2000 y el tercer premio es una mención especial que se le va a entregar a Nicolás Gutiérrez con “Siestas de Cuarentena”.

“En la otra categoría el primer premio es para “El Sudario de leartes” seudónimo Cristina Cáceres, el segundo premio para “A pleno sol” autora Ana María López su seudónimo es Tonia y la mención especial es para “Los Niños del Chaco” autor es Alberto Garay y el seudónimo es Adalberto” comentó Piedrafita.

Florencia Díaz, una de las ganadoras comentó “me gusta mucho escribir, me pareció muy bien el concurso, el dinero me viene bien porque tengo que pagar unos libros. Para mi escribir es como una terapia, me hace muy bien”.