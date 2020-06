Gustavo Majstruk sobre Portezuelo del Viento: “Creo que es un despropósito hacer una obra de esta magnitud”

Alvear

10 de Junio - El legislador sostuvo que “esta obra hubiera sido genial hace 30 años”, ya que considera que hoy hay opciones más económicas y sustentables.

Las idas y vueltas tras los dichos del presidente Alberto Fernández en cuanto a Portezuelo del Viento, continúan dando que hablar. El que se sumó a los dimes y diretes es el bowense, representante del Frente de Todos.

Si bien Majstruk no le resta importancia a la obra, considera que se sigue ignorando los beneficios que le puede traer al sur de la provincia la concreción del trasvase del río Grande al Atuel.

El bowense aseguró que dialogó sobre este tema con Enrique Vaquie cuando este estaba al frente del Ministerio de Economía.

“La verdad es que no tenían ni en los pensamientos el tema del trasvase, esto me generó mucho ruido, y de hecho lo dije en los medios de comunicación”.

El legislador, que dialogó en exclusiva con este medio, no le restó importancia a la mega obra de Portezuelo del Viento, sino que considera que hay alternativas más económicas y eficientes cómo “la energía fotovoltaica que viene duplicando en cuanto a eficiencia. Lo que en 2010 valía 10, hoy vale 25”.

Y agregó que “nosotros no le vemos explicación a generar una mega represa como Portezuelo del Viento, que además para llenar esa represa hacen falta tres o cuatro años “.

La demora en la terminación de la obra es algo que no le cierra al legislador. “Dentro de ocho años cuando Portezuelo del Viento se pueda poner en funcionamiento, imaginate lo que van a ser las tecnologías fotovoltaicas, termosolares y eólicas que se están desarrollando hoy, van a ser mucho más óptimas”, completó.

Y siguió: “La verdad que creo que es un despropósito hacer una obra de esta magnitud, dado que vengo diciendo que esta obra hubiera sido genial hace 30 años atrás, pero llevarla adelante hoy no. Hay opciones más económicas y sustentables, y que generarían mejores condiciones para la provincia, sumando la posibilidad de que nosotros en el sur podamos irrigar nuestra zona”.

El justicialista también apuntó sus dardos contra el ex gobernador Alfredo Cornejo, de quien dijo: “Decidió centrarse en lo que yo creo es un capricho, no evaluando otras opciones importantes”.

“Mendoza presentó muchos proyectos que por muchos caprichos del gobernador no se generaron en la provincia, y tal es así que esas obras fueron a parar a otras provincias”, enfatizó el legislador.

El diputado manifestó haber discutido este tema con referentes del oficialismo, pero “las respuestas que encuentro es que portezuelo no se toca, y con ese argumento no se puede discutir. Pero hablando en términos energéticos es una obra casi obsoleta si tenemos en cuenta el agua para el sur, ya que no contempla el trasvase”.