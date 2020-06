Desde el SUTE cuestionaron que no se hagan ofrecimientos en primaria

Alvear

1 de Junio - Además aseguran que no tiene sentido que hagan ir a los celadores a sus lugares de trabajo.

Javier Viñolo, referente local del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), criticó algunas medidas que se han adoptado por el gobierno escolar de la provincia de Mendoza.

Hace algunos días se conoció que próximamente comenzarán a llevarse a cabo los llamados a suplencia en nivel secundario, situación que no se repite en primaria.

“Hay un fuerte reclamo sobre esa situación porque hay que cubrir suplencias, porque los docentes siguen trabajando con toda la complejidad que tiene, y también con toda la problemática que ha surgido con esta modalidad virtual”, manifestó.

El gremialista considera que esto “tiene una explicación económica. El gobierno ha tratado de dilatar lo que más ha podido”.

El llamado a suplencias en secundaria puede generar ciertas dudas, ya que los ofrecimientos se realizarán a través de una plataforma virtual.

“Yo les aconsejaría a los docentes que hablen con los delegados de sus escuelas, ya que hay un grupo de miembros de junta que van a hacer una reunión virtual. Inclusive van a salir por un canal der You Tube explicando todo lo que hay que presentar”, recomendó.

Una de las medidas que más se cuestiona por estas horas, es la situación en la que se encuentran los celadores. Según Viñolo, los trabajadores de limpieza están asistiendo a los establecimientos sin ningún motivo.

“Los celadores están yendo sin sentido, es lo que nosotros decimos desde el sindicato. No hay razones para que vayan, no hay chicos en las escuelas y por lo tanto no hace falta el servicio de limpieza. Además a los celadores no les corresponde cuidar el patrimonio de las escuelas”, sostuvo.

Si bien están asistiendo en turnos, el gobierno escolar ha exigido que los celadores asistan.

“Los están haciendo ir en turnos, pero nosotros entendemos que no es necesario, inclusive es riesgoso porque rompen la cuarentena”, agregó.

Uno de los mayores dolores de cabeza que tienen por estos días los padres, docentes y directivos, es la puesta en marcha de las clases virtuales.

Él envió, la recepción, corrección de trabajos, uso de plataformas y demás estrategias que se han adoptado desde la cartera de educación, ha dejado al descubierto una gran cantidad de falencias de distinto tipo.

“Los docente están laburando muchas más horas que las que trabajarían yendo a las escuelas”, añadió.

Y siguió: “En todas las viviendas no tienen computadoras, no todos tienen acceso a internet. No ha sido otra cosa más que tratar de generar más control y más sobre peso a una actividad que ya está sobrecargada”.