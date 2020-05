Los estatales podrían cobrar en dos veces el sueldo de mayo

Noticias

10 de Mayo - En el Gobierno de la provincia confían en la posible llegada de fondos nacionales.

El Gobierno provincial, que enfrenta serios problemas económicos debido al derrumbe en la recaudación, aún no tiene el dinero para pagar los salarios del mes de mayo a los casi 95.000 trabajadores estatales. Con la vista puesta en la evolución de los números de la caja local, pero sobre todo esperando un salvataje de la Nación con Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), en caso que no lleguen fondos en los próximos días no descarta dividir el depósito de sueldos en dos veces o realizar pagos escalonados según los ingresos.

En el Ejecutivo manifestaron que aún quedan 20 días para el nuevo pago de sueldos y esperan que la recaudación repunte un poco con la flexibilización de la cuarentena que empieza la próxima semana. Pero pusieron el foco en la ayuda nacional, que en estos momentos es completamente necesaria para no tener retrasos en el pago de sueldos.

Desde hace algunas semanas, el ministerio de Hacienda se ha encontrado con cifras cada vez peores en las arcas provinciales por las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. La recesión, sumada a la paralización de la actividad en el mercado mundial, ha hecho estragos en la economía local. Sin comercios ni turistas más la depreciación del valor del petróleo, Mendoza ha visto caer sus recursos a diario. Y se espera que ese derrumbe sea aún más fuerte en mayo.

La baja de la recaudación de abril fue 28% interanual en términos reales. Sumada a los dos años de caída en la actividad económica (desde abril del 2017), ha impactado negativamente en una provincia que “ya no puede hacer más ajuste” que el que se requiere, tal como aseguran desde Casa de Gobierno, ya que la desaceleración de la obra pública se ha realizado, así como la reducción de otros gastos.

Por otro lado, hay que agregar que la baja del gasto del Estado no se ha materializado -naturalmente- en el ámbito de la Salud. Por el contrario, el Ejecutivo por la pandemia ha destinado $ 1.500 millones para insumos y la contratación de profesionales para sostener el sistema sanitario.

No al recorte de sueldos

Pese a que las arcas provinciales están exhaustas, por el momento no se habla de un recorte salarial a los empleados estatales, un reclamo que agitan desde las cámaras empresarias y algunos aliados del oficialismo en la Legislatura; y que rechazan de plano los gremios.

En el Ejecutivo por ahora descartan aplicar la iniciativa de la diputada Josefina Canale (bloque Demócratas por el Cambio). Aducen además que el hecho de que proponga exceptuar de la rebaja a los trabajadores de la Educación, la Salud y la Seguridad, “dejaría a unos 85.000 estatales fuera del recorte”, es decir al 90%, por lo que no solucionaría la falta de recursos.

En circunstancias normales, el pago de salarios insume el 55% de los recursos de la Provincia. No obstante, con la brutal caída de la recaudación, hoy esa cifra corresponde a más del 80%, tal como informaron desde el ministerio de Hacienda.

De esta manera, en Casa de Gobierno aspiran a que el Programa de Emergencia lanzado por el Gobierno nacional, que implica un reparto de $ 120.000 millones a las provincias, se distribuya con mayor rapidez y que parte del envío llegue en los próximos días.

Hasta hoy, Mendoza recibió $ 1.250 millones en concepto de ATN. Si bien la Nación no ha especificado con qué criterio repartirá el dinero, en la gestión de Rodolfo Suárez esperan que sea por el índice de coparticipación (a Mendoza le corresponde el 4,1%). De ser así, la Provincia podría aspirar a recibir $ 5.000 millones, a lo que se agregarían los $ 1.250 millones por ATN y $ 2.500 millones más de un préstamo del Gobierno federal. Tal como señaló Suárez en su discurso en la Legislatura el 1 de mayo, todos los fondos que lleguen por este concepto de ahora en más se coparticipará con los municipios.

“Tenemos que ver cómo se va desarrollando esta flexibilización de la cuarentena. Pero hay que tener en cuenta que la baja de recaudación de abril contenía incluso la época de Vendimia, cuando funcionaban los hoteles, restaurantes y comercios. La caída será peor en mayo”, insistieron, dando a entender que la Provincia necesitará sí o sí de la ayuda de la Nación para cumplir con el pago de sueldos. Ni hablar para pagarle a los proveedores, con los que ya viene acumulando una deuda que llega a los $ 11 mil millones.

La otra chance de Mendoza es conseguir fondos con la colocación de Letras del Tesoro, en un mercado que está bastante acotado: “algo se podría conseguir”, dicen en el Gobierno.

Rechazo de los gremios estatales

Los gremios estatales rechazan los reclamos de una reducción salarial en medio de la pandemia. Al SUTE y Ampros se sumó ayer ATE, que en un duro comunicado adelantó que no convalidarán “ningún recorte salarial y ajuste”.

“El camino para contener la pandemia emergente y salir a paliar las secuelas económicas, no es precarizar más a los trabajadores privados y estatales, o recortar la canasta alimentaria de los mismos, reduciendo sus salarios”, indicó el sindicato.

Además, apuntó contra los empresarios asegurando que “tienen que saber que es el momento de ganar menos y de distribuir correctamente la riqueza, para así poder plantear políticas en conjunto que ayuden a salir de la crisis a los pequeños comerciantes y productores”.

Y también cuestionó a la diputada oficialista que propone una rebaja de sueldos: “No debemos confundir ni dejar que nos usen las clases dominantes y sus lacayos legislativos, que lo único que pretenden es seguir llenando las arcas de quienes más ganan y ganaron históricamente”, agregó ATE.

