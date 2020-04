Para la UIA, serán necesarias medidas "más profundas, contundentes y automáticas"

Noticias

19 de Abril - El director Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz, advirtió que el 80% de las empresas del sector fabril no lograron acceder a las líneas de crédito al 24% que impulsó el Banco Central.

El Economista Jefe de la principal gremial empresaria industrial del país, en una entrevista con Télam, entendió que el auxilio estatal a las empresas "sería más eficaz si las medidas fuesen lo más universales posible y la segmentación fuese excepcional" y planteó que hay que empezar a "contar con "capital de trabajo" para que retomen la actividad una vez que pase la pandemia.

En otras definiciones, Coatz dijo respecto al nivel de emisión monetaria para enfrentar la coyuntura que "si no hay errores en la política monetaria no deberíamos tener aceleración inflacionaria", y que para sobrellevar los problemas de brecha cambiaria será importante "construir un mercado de ahorro en moneda local que sea sustentable en el largo plazo".