Fernández anunció que el aislamiento obligatorio sigue hasta el 26 de abril

10 de Abril - Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa desde la Residencia de Olivos. Señaló, además, una etapa "administrada"que permitirá a los gobernadores de provincias proponer aperturas en algunas actividades o regiones.

El presidente Alberto Fernández anunció la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus hasta el 26 de abril inclusive con el mismo modelo que rige en el país desde el 20 de marzo para las grandes ciudades y una etapa "administrada"que permitirá a los gobernadores de provincias proponer aperturas en algunas actividades o regiones.



El presiente dijo que la cuarentena debe seguir en vigor porque demostró que sirvió para aplanar la curva de contagios en medio de la pandemia.



Fernández pidió un "acuerdo social" colectivo para el cumplimiento de la medida y que nadie se "relaje" ni sea "displicente", y precisó que la nueva etapa será "administrada", ya que habrá flexibilidad de las restricciones pero en lugares y actividades muy específicos.



"Estamos en el camino correcto", destacó, y dijo que no se bajarán impuestos porque "si no nos quedamos sin un peso", aunque resaltó que el Estado "no va a dejar desamparado a nadie".



El primer mandatario hizo el anuncio en la Quinta de Olivos después de reunirse con ministros y funcionarios gubernamentales y con expertos en salud, que aconsejaron la continuidad de las restricciones para la circulación de la población.

Fernández dijo que la nueva etapa de cuarentena será "administrada", ya que se permitirá a los gobernadores que propongan las ciudades y regiones donde se podrán ir abriendo algunos actividades, aunque respetando un protocolo estricto y siempre y cuando la presencia del virus sea mínima o nula.



El primer período de aislamiento se extendió del 20 al 31 de marzo; seguidamente hubo una prórroga que culminará el próximo domingo, pero ahora el Presidente resolvió mantener la cuarentena dos semanas más.'



La medida, como en los casos anteriores, está contenida en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.



El jefe de Estado considera que hasta ahora el aislamiento dio buenos resultados y que es cumplido por la mayoría de la sociedad, por lo cual dispuso la prórroga, pero instó a no "relajarse" y a que la gente se mantenga recluida en sus casas.



Aclaró el Presidente que se agregaron algunas excepciones, como el funcionamiento de talleres, gomerías y actividades anexas para reparar vehículos que son utilizados por los sectores excluidos de la cuarentena, como patrulleros y ambulancias.



Asimismo, se permitirá la salida de personas discapacitadas y con autismo, por ejemplo, dentro de los límites cercanos a sus domicilios para morigerar la presión del encierro.



Acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Eduardo De Pedro (Interior) y Ginés González García (Salud), el Presidente hizo hincapié en la necesidad de que el aislamiento sea estricto para los adultos mayores de 65 años, pues tienen una posibilidad de mortalidad del "80 por ciento".

Po otro lado, el Jefe de Estado expresó su pésame a los familiares de quienes perdieron "a un ser querido" por padecer coronavirus.



"Quiero solidarizarme y hacerle llegar mi saludo a todos los que perdieron a un ser querido; es un dolor que guardamos en nosotros", declaró.



Vuelve la atención en los bancos

El presidente Alberto Fernández anunció que desde el lunes próximo "los bancos van a empezar a funcionar con un protocolo de atención de clientes.



Cuestiones económicas

El presidente Alberto Fernández expresó su "preocupación" por los monotributistas, en las categorías C y D, aseguró que "hay un Estado presente que va a seguir ayudando" a quienes lo necesiten.



En una conferencia de prensa realizada en la quinta de Olivos, Fernández reafirmó además que "no hay ningún argumento real para que los precios aumenten" y dijo que espera que en los próximos días se estarán "activando" los créditos bancarios para las pymes desde los bancos.



Sobre el impuestos extraordinario



El presidente Alberto Fernández reiteró que es "posible" la implementación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, aunque aclaró que cualquier reforma tributaria es facultad del Congreso de la Nación.



"Todo es posible, igual ese tema es una tema que tiene que resolver el Congreso", dijo el Presidente sobre la iniciativa del oficialismo parlamentario, al brindar una conferencia de prensa desde la Residencia de Olivos, donde además remarcó: "Necesitamos obtener recursos porque la falta de actividad económica ha hecho caer la recaudación".