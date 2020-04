El Gobierno presentó el sistema Unidades Centinelas COVID-19 para control del Coronavirus

Noticias

9 de Abril - Se trata de la puesta en marcha de un programa de Vigilancia Epidemiológica que permitirá tener un mapa de situación más preciso sobre el impacto de la pandemia en Mendoza. Además, la ministra dio detalles sobre la llegada de los 10 mil reactivos que compró el Gobierno con el dinero ahorrado por la rebaja de salarios de los funcionarios.

Este mediodía, durante una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, dio detalles sobre la puesta en marcha del sistema Unidades Centinelas COVID-19 para control del coronavirus. Estuvo acompañada por el subsecretario de salud, Oscar Sagás, y por el coordinador de las unidades centinelas, Carlos Espul.

Se trata de un programa de Vigilancia Epidemiológica que permitirá tener un mapa de situación más preciso sobre el impacto de la pandemia en Mendoza. La iniciativa ya era utilizada para para registrar otras enfermedades respiratorias en la provincia.

Con este sistema, más los 10.000 reactivos que compró el Gobierno con el dinero ahorrado por la rebaja de salarios de los funcionarios, se busca ampliar la cantidad de testeos más allá de los casos considerados sospechosos. Para ello, cinco hospitales de la provincia tomarán muestras para analizar COVID-19 y luego serán enviados a la red coordinada de laboratorios.

De esta manera, se realizarán los testeos a personas que tengan síntomas compatibles sin importar si tienen nexo epidemiológico o no. Si bien en la provincia aún no se ha detectado circulación del virus, uno de los objetivos del proyecto es lograr confirmar si hay o no casos autóctonos.