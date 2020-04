Este miércoles cobran jubilados y pensionados con DNI terminados en 8 y 9

General

7 de Abril - La ANSES informó que este miércoles 8 de abril, las sucursales bancarias habilitadas abonarán los haberes jubilatorios a quienes aún no cobraron el monto correspondiente al mes de marzo. También se pagará el importe correspondiente al mes de abril a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos DNI terminen en 8 y 9.​

En este sentido, se aclara que los bancos atenderán exclusivamente a los beneficiarios mencionados.

Por otra parte, ANSES recuerda que el trámite de Fe de Vida /Supervivencia se encuentra suspendido desde el 1 de marzo, por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo y los haberes permanecerán en las cuentas de los beneficiarios.