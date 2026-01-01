Alvear

27 de Noviembre - En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (conmemorado el 25 de noviembre), la Dirección de Familia de la Municipalidad de General Alvear llevó adelante una jornada de capacitación y sensibilización destinada a docentes, directivos y supervisores del departamento.

El encuentro contó con la participación especial de la Dra. Verónica Fresneda, abogada y subdirectora del área de Género y Diversidad de la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza, junto a los equipos técnicos municipales.

El objetivo principal de la iniciativa fue brindar herramientas prácticas para que el personal educativo pueda identificar, abordar y prevenir situaciones de violencia en sus comunidades. Durante la jornada, Fresneda destacó la importancia de descentralizar estas acciones y atender las particularidades territoriales de cada zona de Alvear, agradeciendo el acompañamiento del intendente Alejandro Molero. Asimismo, subrayó que el foco de su área no solo está puesto en la detección dentro de las escuelas, sino también en el acompañamiento integral —a través de un equipo interdisciplinario de abogadas y psicólogas— hacia docentes y no docentes que sean víctimas de violencia de género.

Por su parte, desde la Dirección de Familia remarcaron el rol fundamental que cumplen los educadores en la prevención temprana y detallaron que estas capacitaciones se suman al trabajo anual que el municipio realiza en distintos barrios e instituciones, el cual incluye dispositivos de asistencia a la mujer y talleres de reeducación con perspectiva de género dirigidos a varones.