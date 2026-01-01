Alvear

27 de Noviembre - Cierre anual de talleres municipales, coronación vendimial y una nutrida agenda cultural en General Alvear durante el fin de semana.

Este domingo a partir de las 20:00 horas, la Plaza Carlos María de Alvear será el escenario de la muestra de cierre de los talleres municipales de ciudad. El evento exhibirá el trabajo anual realizado en los barrios en áreas de educación, cultura y deporte, destacando su rol como espacios de contención y salida laboral. A las 21:30, la jornada continuará con la presentación y coronación de las candidatas al cetro departamental de la Vendimia 2027, cerrando con un espectáculo musical en vivo.

Además, la agenda cultural del fin de semana incluye:

Cine: Funciones de Hechizo (19:00 hs) y La nueva Focker (22:00 hs).

Teatro y acrobacia: Obra Amores y rumores el sábado, y una muestra de acrotelas (Aires de mi tierra) el domingo.