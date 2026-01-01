Friday, 27 De November De 2026
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Durante la jornada, los participantes compartieron canciones, melodías e interpretaciones que reflejaron el trabajo y los aprendizajes desarrollados a lo largo del año. La propuesta integró la música como una herramienta de expresión, aprendizaje y crecimiento, en un espacio de encuentro con las familias y la comunidad.
La actividad también permitió poner en valor el trabajo que se realiza en los jardines maternales municipales, donde la música, el juego y las experiencias educativas forman parte del desarrollo integral de los niños desde sus primeros años.