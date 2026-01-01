Alvear

27 de Noviembre - El Jardín Maternal y Centro de Apoyo Educativo (CAE) Municipal N.º 194 "Luna de Papel", del distrito de Carmensa, realizó una Muestra Musical Institucional en el Polideportivo de San Pedro del Atuel, con la participación de niños, jóvenes y la Banda Infantojuvenil.

Durante la jornada, los participantes compartieron canciones, melodías e interpretaciones que reflejaron el trabajo y los aprendizajes desarrollados a lo largo del año. La propuesta integró la música como una herramienta de expresión, aprendizaje y crecimiento, en un espacio de encuentro con las familias y la comunidad.

La actividad también permitió poner en valor el trabajo que se realiza en los jardines maternales municipales, donde la música, el juego y las experiencias educativas forman parte del desarrollo integral de los niños desde sus primeros años.