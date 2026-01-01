Alvear

18 de Noviembre - Un hecho de robo fue denunciado este martes por la noche en una vivienda ubicada en la intersección de la Ruta 143 y calle G, en General Alvear.

Según informaron fuentes policiales, una mujer de 49 años manifestó que personas desconocidas ingresaron a su propiedad luego de forzar una reja.

Del interior de la vivienda sustrajeron una sierra circular, una soldadora inverter, tres planchas y herramientas varias.

Tras la denuncia, intervino personal de la Comisaría 14°, que realizó las primeras actuaciones por disposición del ayudante fiscal de turno. Además, se solicitó la intervención de Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes.

La investigación continúa para intentar identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.