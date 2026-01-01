Alvear

18 de Noviembre - Un llamado al Sistema de Emergencias 911 activó un operativo conjunto con Defensa Civil que permitió llegar hasta el puesto rural Tamarindo, en Carmensa. Efectivos de la Patrulla de Rescate realizaron una evaluación de salud del ciudadano, mientras que personal municipal entregó elementos de primera necesidad.

La rápida intervención de la Policía de Mendoza, a partir de un llamado ingresado al Sistema de Emergencias 911, permitió asistir a un vecino que había sufrido las consecuencias de una fuerte tormenta en el puesto rural Tamarindo, ubicado en Carmensa, General Alvear.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Patrulla de Rescate coordinaron un operativo conjunto con personal de Defensa Civil de la Municipalidad de General Alvear para llegar hasta el sector afectado. Las comisiones debieron atravesar caminos rurales de difícil circulación, por lo que el desplazamiento demandó varias horas hasta lograr tomar contacto con el ciudadano.

Una vez en el lugar, los efectivos de la Patrulla de Rescate realizaron una evaluación primaria del estado de salud del vecino, mediante procedimientos de atención prehospitalaria y primeros auxilios. La revisión permitió constatar que se encontraba en buen estado general y que no presentaba lesiones que requirieran su traslado.

En paralelo, personal de Defensa Civil entregó elementos de primera necesidad, entre ellos colchones, módulos alimentarios y rollos de nylon, para brindar contención y colaborar con el resguardo de la vivienda afectada por las contingencias climáticas.

Finalizadas las tareas de asistencia, ambas comisiones emprendieron el regreso a sus bases operativas y arribaron sin novedades.

El procedimiento refleja la importancia del Sistema de Emergencias 911 como herramienta para activar respuestas ante situaciones críticas y del despliegue de la Policía de Mendoza, que, junto con los organismos de asistencia, permite llegar a vecinos que necesitan ayuda incluso en sectores rurales de difícil acceso.