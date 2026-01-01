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16 de Noviembre - Del viernes 20 al lunes 23 de noviembre, General Alvear será anfitrión de las finales de la Liga Nacional de Clubes Senior, una competencia que reunirá a equipos de distintos puntos del país en las categorías +35, +43 y +48.

Del viernes 20 al lunes 23 de noviembre, General Alvear será anfitrión de las finales de la Liga Nacional de Clubes Senior, una competencia que reunirá a equipos de distintos puntos del país en las categorías +35, +43 y +48.

El certamen convoca a los clubes que lograron su clasificación a través de las diferentes ligas regionales y tendrá participación alvearense con Pacífico, en la categoría +35, y Andes, en +43. Desde la Dirección de Deportes, Mauricio Olguín, explicó que se espera la llegada de entre 50 y 60 equipos y más de mil jugadores, además de familiares, cuerpos técnicos y acompañantes.

Los partidos se disputarán en las canchas de Pacífico, Andes, Club Banco Nación, Argentino y 10 de Septiembre. La actividad comenzará el viernes por la tarde y el acto inaugural tendrá lugar a las 20 horas en el Polideportivo Deportistas Alvearenses. El sábado y domingo se jugará de 9 a 19 horas, y el lunes se desarrollarán las semifinales durante la mañana y las finales por la tarde.

Además del aspecto deportivo, el evento representa una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local. En ese sentido, Olguín destacó que la llegada de las delegaciones ya está generando movimiento en el sector turístico, "la idea es que no sea el primer evento, sino que sigan viniendo a General Alvear", expresó.

La realización de estas finales forma parte de la propuesta de la gestión municipal de promover el turismo deportivo mediante competencias de alcance nacional, que convocan visitantes y generan actividad para los clubes, comercios y prestadores de servicios del departamento.