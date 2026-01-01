Fortalecen la prevención de adicciones en los barrios

Alvear

12 de Noviembre - La Municipalidad de General Alvear, a través de la dirección de Familias, realizó un taller de prevención de adicciones en el barrio Costa del Atuel, a partir de una solicitud de los propios vecinos, preocupados por situaciones vinculadas al consumo en la comunidad.

La actividad se enmarca en el trabajo que se desarrolla habitualmente en instituciones educativas, pero en esta oportunidad se trasladó al territorio para generar un espacio de escucha, intercambio y orientación destinado a las familias y vecinos.

Florencia Merlo, coordinadora de Derechos Humanos y Equidad, explicó que este primer encuentro dará inicio a un trabajo de continuidad, con dos o tres jornadas más en el barrio, seguimiento de las inquietudes planteadas y la posibilidad de generar un espacio específico para adolescentes. “La idea es acercar herramientas de prevención, escuchar las demandas y dar respuesta a las necesidades que surjan en cada barrio”, señaló.

Por su parte, Matías Cabrera, psicólogo a cargo del Programa de Prevención de Adicciones, indicó que durante el taller encontraron a numerosos vecinos y madres preocupados por situaciones de consumo que atraviesan sus familias y el entorno barrial.

“Lo primero que sucede cuando alguien consume es el reto, la crítica y el juicio. La idea es desarmar ese primer acercamiento y entender que necesitamos una escucha activa, que permita acercarnos a la persona y ayudarla”, explicó.

Cabrera también señaló que las adicciones son problemáticas multifactoriales, vinculadas a situaciones que muchas veces no son visibles, como la violencia, el maltrato, el bullying y los abusos. Además, destacó que la prevención actualmente no solo comprende el consumo de sustancias como el alcohol y las drogas, sino también comportamientos adictivos relacionados con las apuestas online y el uso del celular.

El trabajo busca brindar información sobre factores de riesgo y protección, herramientas para intervenir y la importancia de recurrir a profesionales cuando la situación lo requiere. A través de estos encuentros, el Municipio busca fortalecer la prevención y dar respuestas concretas a las problemáticas que plantean los vecinos en cada comunidad.