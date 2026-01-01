Fortalecen la prevención de adicciones en los barrios

Friday, 13 De November De 2026
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La actividad se enmarca en el trabajo que se desarrolla habitualmente en instituciones educativas, pero en esta oportunidad se trasladó al territorio para generar un espacio de escucha, intercambio y orientación destinado a las familias y vecinos.
Florencia Merlo, coordinadora de Derechos Humanos y Equidad, explicó que este primer encuentro dará inicio a un trabajo de continuidad, con dos o tres jornadas más en el barrio, seguimiento de las inquietudes planteadas y la posibilidad de generar un espacio específico para adolescentes. “La idea es acercar herramientas de prevención, escuchar las demandas y dar respuesta a las necesidades que surjan en cada barrio”, señaló.
Por su parte, Matías Cabrera, psicólogo a cargo del Programa de Prevención de Adicciones, indicó que durante el taller encontraron a numerosos vecinos y madres preocupados por situaciones de consumo que atraviesan sus familias y el entorno barrial.
“Lo primero que sucede cuando alguien consume es el reto, la crítica y el juicio. La idea es desarmar ese primer acercamiento y entender que necesitamos una escucha activa, que permita acercarnos a la persona y ayudarla”, explicó.
Cabrera también señaló que las adicciones son problemáticas multifactoriales, vinculadas a situaciones que muchas veces no son visibles, como la violencia, el maltrato, el bullying y los abusos. Además, destacó que la prevención actualmente no solo comprende el consumo de sustancias como el alcohol y las drogas, sino también comportamientos adictivos relacionados con las apuestas online y el uso del celular.
El trabajo busca brindar información sobre factores de riesgo y protección, herramientas para intervenir y la importancia de recurrir a profesionales cuando la situación lo requiere. A través de estos encuentros, el Municipio busca fortalecer la prevención y dar respuestas concretas a las problemáticas que plantean los vecinos en cada comunidad.