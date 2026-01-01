Cospac fue sede de la charla "Cooperativismo en tiempos de crisis"

Alvear

4 de Noviembre - El pasado martes por la tarde se llevó adelante una charla sobre “Cooperativismo en tiempo de crisis”, un espacio de encuentro e intercambio que contó con la participación de representantes de NCO (Italia) y ECAS (Buenos Aires, Argentina).

La actividad tuvo como eje central el análisis del papel del cooperativismo frente a los contextos de crisis y los desafíos que atraviesan las organizaciones de la economía social, poniendo en valor la importancia de la organización colectiva y el trabajo asociativo como herramientas para afrontar las dificultades.

El encuentro permitió generar un espacio de diálogo entre experiencias de distintos lugares, con la mirada puesta en las posibilidades que ofrece el modelo cooperativo para construir respuestas colectivas ante escenarios económicos y sociales complejos.

El Italiano Pasquale Corvino fue el encargado de exponer la experiencia de su cooperativa en Italia.