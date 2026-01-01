Cospac fue sede de la charla "Cooperativismo en tiempos de crisis"

Thursday, 5 De November De 2026
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La actividad tuvo como eje central el análisis del papel del cooperativismo frente a los contextos de crisis y los desafíos que atraviesan las organizaciones de la economía social, poniendo en valor la importancia de la organización colectiva y el trabajo asociativo como herramientas para afrontar las dificultades.
El encuentro permitió generar un espacio de diálogo entre experiencias de distintos lugares, con la mirada puesta en las posibilidades que ofrece el modelo cooperativo para construir respuestas colectivas ante escenarios económicos y sociales complejos.
El Italiano Pasquale Corvino fue el encargado de exponer la experiencia de su cooperativa en Italia.