La Cámara convoca a la caravana por la Ruta 188 el sábado 7 de noviembre

Alvear

3 de Noviembre - La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear invita a toda la comunidad a sumarse a la caravana por la Ruta Nacional 188, ex Ruta Provincial 184, en reclamo por la obra que conecte a General Alvear, San Rafael y Malargüe. La salida será el sábado 7 de noviembre a las 6 de la mañana desde la estación de servicio del puente del río Atuel, con destino al paraje Trintrica, en el cruce de la RN 188 con la RP 180.

El reclamo por esta ruta es histórico y vuelve a la agenda en un contexto distinto: el desarrollo del Paso Pehuenche como corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico y el avance de Vaca Muerta aparecen como un punto de partida para insistir con una obra estratégica para la integración, la producción y el turismo del sur mendocino. Carlos Porta, vocal de la Comisión Directiva de la Cámara, explicó el sentido de la convocatoria: «Esto es un desarrollo del sur mendocino, es volver a unir departamentos. Nos va a permitir llegar a Vaca Muerta con servicios, con proveedores, con mano de obra».

La iniciativa surgió de un trabajo que la Cámara llevó adelante junto al grupo de los Históricos de la Ruta 188 y allegados. En ese marco se gestionó ante Vialidad Nacional el mantenimiento de la ruta, que ya alcanza cerca del 80% del recorrido, y se intervino el tramo del Cerro Los Pajaritos, de unos ocho kilómetros, que era el principal cuello de botella.

Lucas Fernández, directivo de la Cámara que estuvo a cargo de la parte operativa, detalló que se consiguió una cargadora y una batea para distribuir material en las zonas más críticas, y que los retoques finales se completarán durante la semana previa a la caravana. Según indicaron, pueden pasar camionetas, utilitarios y autos elevados sin inconvenientes; no se recomiendan los vehículos muy bajos.

El cronograma prevé la llegada a Trintrica alrededor de las 10, donde habrá desayuno con tortas fritas y mate cocido, una carpa con audio para que las autoridades presentes y los organizadores dirijan unas palabras y, para el mediodía, un asado de camaradería en el que cada participante lleva su comida. La Cámara aportará tablones para que los asistentes estén cómodos y se recomienda llevar reposera, agua, gorro y los elementos para pasar el día.

La invitación se extendió a las cámaras, intendencias y vecinos de San Rafael y Malargüe. La convocatoria incluye a familias, empresas y dirigentes de distintos sectores. Porta destacó la colaboración de empresas de Alvear, que aportan desde combustible hasta un colectivo para trasladar gente, y señaló que el objetivo es simple: «Que la ruta vuelva a estar transitable para la gente normal de la zona. No estamos hablando de cosas que no se pueden lograr».