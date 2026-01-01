Avanza la ampliación del Establecimiento Depurador de General Alvear

Alvear

4 de Noviembre - La ampliación del Establecimiento Depurador de General Alvear tiene como objetivo incrementar la capacidad de tratamiento de líquidos cloacales y extender la cobertura del servicio en el departamento, con una proyección que alcanzará alrededor de 30.000 nuevos usuarios. El proyecto también contempla fortalecer el sistema de reutilización de efluentes tratados en el Área de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE).

Durante una recorrida por el predio, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo, brindó detalles sobre el estado de los trabajos, que actualmente registran un 68% de avance. La obra es ejecutada por AYSAM junto a la empresa contratista, a partir de las gestiones realizadas por el intendente Alejandro Molero.

"Estamos en un 68% de avance de obra, apenas un punto por debajo de la curva prevista, lo que significa que venimos con un buen ritmo de trabajo y muy cerca de lo proyectado", explicó Tieppo. Además, estimó que la finalización se concretaría durante el primer trimestre de 2027.

Actualmente, las cuadrillas y los equipos técnicos trabajan en tareas de impermeabilización de las piletas primarias y secundarias, la vinculación de estructuras mediante conexiones de cañerías y distintas obras de infraestructura civil. También se avanza en la construcción de la pileta de contacto, donde se realizará la cloración de los líquidos antes de su vuelco al sistema de reúso.

En paralelo, el Municipio continúa desarrollando obras de extensión de redes cloacales en distintos sectores del departamento. Actualmente, los trabajos se concentran en el barrio San Cayetano, sobre las calles Patricias Mendocinas, 26 de Julio, Estrada, Ingeniero Lange y Uspallata, hasta el callejón Fornati, para luego continuar por Prolongación Uspallata.

Tieppo destacó el trabajo conjunto con AYSAM para la provisión de materiales y los acuerdos con los vecinos