Un motociclista hospitalizado tras accidentarse con un Ford Falcon

Alvear

4 de Noviembre - El siniestro vial tuvo lugar en la esquina de Avenida Libertador Norte y calle Mitre, alrededor de las 9:10 de este miércoles.

Personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección mencionada, donde, por causas que se investigan, una motocicleta Harley-Davidson Fat Boy, conducida por un hombre de 49 años, colisionó con un automóvil Fiat Falcon que se encontraba estacionado y comenzaba a incorporarse a la circulación, al mando de una mujer de 60.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado en ambulancia al hospital "Enfermeros Argentinos" para su evaluación médica, mientras que la conductora del automóvil no presentó lesiones.

Ambos conductores registraron 0,00 g/l en los controles de alcoholemia. Intervinieron efectivos de Comisaría 14.ª, Policía Científica, Policía Vial y Cuerpos Especiales.