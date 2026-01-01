Robaron una motocicleta sobre la Avenida Libertador Sur

Alvear

25 de Octubre - Un joven de 20 años denunció la sustracción de su motocicleta, que había dejado estacionada sobre la avenida Libertador Sur al 200, en General Alvear.

El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 4.35, y tomó intervención personal de la Comisaría 14ª.

Según la información policial, el propietario manifestó que había dejado el rodado con las medidas de seguridad colocadas. Sin embargo, al regresar, constató que desconocidos se lo habían llevado.

Por disposición de la ayudante fiscal, se solicitó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las medidas correspondientes y avanzar con la investigación