Robaron una motocicleta sobre la Avenida Libertador Sur

Tuesday, 27 De October De 2026
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El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 4.35, y tomó intervención personal de la Comisaría 14ª.
Según la información policial, el propietario manifestó que había dejado el rodado con las medidas de seguridad colocadas. Sin embargo, al regresar, constató que desconocidos se lo habían llevado.
Por disposición de la ayudante fiscal, se solicitó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las medidas correspondientes y avanzar con la investigación