Se llevaron joyas, una computadora y vestimenta de una casa de Real del Padre

Alvear

26 de Octubre - Un robo domiciliario es investigado en el distrito Sanrafaelimo de Real del Padre, luego de que una mujer de 43 años constatara que desconocidos habían ingresado a su vivienda y sustraído distintos elementos de valor.

El hecho fue denunciado este domingo, alrededor de las 21:45, en una propiedad ubicada sobre calle Río Negro al 200. Según la información policial, la propietaria se había retirado del domicilio y, al regresar, descubrió que los delincuentes habían ingresado tras romper una ventana.

Del interior de la vivienda sustrajeron tres alhajeros con joyas de oro y plata, dos pares de zapatillas Nike y una computadora portátil marca Lenovo.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción, que busca esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.