Robaron en una vivienda de Sáenz Peña y Sargento Medina

Alvear

26 de Octubre - Un televisor y $200.000 en efectivo fueron sustraídos de una vivienda tras el ingreso de delincuentes por una ventana trasera.

El hecho fue denunciado este sábado, alrededor de las 23:20, en una propiedad ubicada sobre calle Sargento 1° Medina, al norte de Roque Sáenz Peña, en General Alvear.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, una mujer de 28 años, regresó a su domicilio y constató que autores ignorados habían arrancado una ventana trasera para ingresar al inmueble. Del lugar sustrajeron un televisor Noblex de 32 pulgadas y $200.000 en efectivo.

La novedad fue comunicada al ayudante fiscal de turno, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar en la investigación.

Incorporar la identificación reservada de la víctima

Evitar repetir la información del robo

Reemplazar “delincuentes” por una fórmula neutral