Un hombre de 73 años denunció un robo en su vivienda ubicada en calle La Marzolina al 400.

Alvear

23 de Octubre - El hecho fue advertido durante la noche del jueves, luego de que regresara a su domicilio y encontrara daños en el portón de ingreso.

Según informó la víctima, había salido de su casa alrededor de las 20 y, al regresar cerca de las 22, constató que le habían sustraído dos garrafas y una motosierra.

Un vecino habría observado un vehículo de color gris detenido en un puente y, posteriormente, retirándose a gran velocidad hacia el sur por calle Marzolina. También habría escuchado ruidos compatibles con el movimiento de garrafas.

Personal de la Comisaría 14 intervino tras un llamado al 911. La autoridad judicial correspondiente tomó intervención y se investigan las circunstancias del hecho para identificar a los responsables.