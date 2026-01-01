REGIONAL: Goudge será el rival del "Lobo"

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19 de Octubre - Este lunes se confirmó que el elenco Sanrafaelino, que viene de eliminar a Colocasi por la segunda ronda del certamen, a la que Pacífico salteó por haber ganado el grupo.

Los elencos del sur mendocino ya se enfrentaron en dos oportunidades, con dos victorias para los Alvearenses, y el consejo acaba de cruzarlos nuevamente en la tercera instancia del torneo.

El encuentro de ida se jugará en en el estadio del "Celeste" el domingo 25 de octubre, mientras que la revancha será en el "Gigante de Cemento".

Por el mismo lado del cuadro, en la parte baja, Atlético Argentino de Mendoza recibirá a Deportivo Malargüe.

El resto de los cruces: Defensores de Belgrano de Justo Daract - San Martín de Merlo y Unión de Villa Krause - Desamparados de San Juan.

Fuente: Tridente Ofensivo