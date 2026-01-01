AJEDREZ: Jonatan Mattus, Campeón invicto del torneo "Quique Scalice", en San Rafael

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18 de Octubre - Se disputó el torneo “Quique Scalice”, para Escuelas Primarias del sur Provincial, y el joven alumno de la Escuela Carlos María se quedó con el primer puesto.

Un importante número de ajedrecistas se congregaron en instalaciones del Club de Ajedrez San Rafael, de la UTN, para disputar el ya tradicional torneo “Quique Scalice”, y hasta allí, arribaron 12 alumnos alvearenses de distintos establecimientos educativos, nucleados en la Escuela Municipal de Ajedrez.

El certamen, que contó con el apoyo de la Dirección General de Escuelas, fue ganado por Jonatan Mattus, de la Escuela Carlos María de Alvear, con 6 triunfos en 6 rondas.

En segundo lugar, con 5 puntos, finalizó el Sanrafaelino Francisco Ortíz, que se antepuso por sistema de desempate, a otro de los que lideró el torneo durante toda la tarde, León Don Picco, de la Escuela Constancio C. Vigil, de General Alvear.

En el cuarto lugar, con 4,5 culminó León Pimentel, también de la Escuela Carlos María, de gran presente.

En el 5º lugar de la tabla Final, quedó el ex Campeón Provincial Román Alfano, de la Escuela Municipal, con igual puntaje que Pimentel, pero peor sistema de desempate.

La delegación alvearense estuvo comandada por el Profesor Sebastián Lieby, e integrada, además de los mencionados, por Nicolás Blanco, del Colegio San Martín, Juan Antonio Durán, Santiago Durán y José Rojas Maestra, del Colegio Santo Tomás, Ulises González, de la Escuela Municipal, Xoara Cuaranta, de la Escuela Pedro Pascual Segura, y Francisco González y Mateo Romero, del Colegio San Cayetano, de Bowen.