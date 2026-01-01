Murió un ciclista tras chocar con una camioneta

Alvear

15 de Octubre - Un hombre de 54 años falleció luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de las calles El Chañaral y Echeverría.

La víctima fue trasladada al hospital local, pero horas después se confirmó su muerte.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.00 horas del miércoles e involucró a una camioneta Ford F-100, conducida por un joven de 21 años, y una bicicleta en la que circulaba Juan Alberto Pérez, de 54 años.

Según la información policial, tras el impacto, el ciclista fue trasladado al hospital con un diagnóstico inicial de politraumatismos leves. Sin embargo, posteriormente sufrió una descompensación y, cerca de las 23, se confirmó su fallecimiento.

Las causas y circunstancias del siniestro son materia de investigación.