Un accidente de tránsito ocasionó que uno de los conductores fuera internado

Wednesday, 14 De October De 2026
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Personal de Policía Vial intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles 25 de Mayo y Buenos Aires, cuando por causas que se investigan, la Chevrolet S10 que circulaba por calle Buenos Aires de sur a norte cuando, colisionó con el Fiat Cronos, que transitaba por calle 25 de Mayo de este a oeste.
Como consecuencia del impacto, el conductor del remis sufrió politraumatismos con pérdida de conocimiento y fue trasladado en ambulancia al Hospital “Enfermeros Argentinos”, donde quedó internado.
Ambos conductores registraron dosajes de alcohol de 0,00 g/l.