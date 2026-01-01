Productores se reunieron con el Intendente Molero por la lucha antigranizo y el seguro agrícola

Alvear

13 de Octubre - Tras una reunión con el intendente Alejandro Molero, se planteó la posibilidad de que los departamentos de Alvear y San Rafael reciban los tres aviones y sostengan el sistema con recursos propios. La gestión de un encuentro entre las cámaras empresariales de ambos departamentos, fue el primer paso del camino acordado para avanzar.

Un grupo de productores, acompañado por ambientalistas, se reunió este martes por la mañana con el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, para reclamar definiciones sobre dos temas centrales para el sector: la lucha antigranizo y el seguro agrícola.

La reunión tuvo momentos de tensión. Según relató la profesora Pilar Castilla en diálogo con "Ladran Sancho", en la mañana de FM Pehuenche, los manifestantes esperaron al jefe comunal, pero inicialmente recibieron un escrito y Molero se retiró. La situación generó malestar entre los presentes, que reclamaron su participación directa en el encuentro. Finalmente, el intendente se acercó para conversar con ellos.

Más allá de las discusiones, el eje del encuentro fue cómo sostener la lucha antigranizo ante la postura del Gobierno provincial. Castilla explicó que, según lo conversado, existen dos alternativas: continuar reclamando a la Provincia que mantenga el sistema o avanzar con una transferencia de los tres aviones a los municipios de General Alvear y San Rafael, para que ambos departamentos asuman su sostenimiento.

En ese sentido, la entrevistada señaló que Molero manifestó su disposición a aportar los recursos que le corresponderían al municipio alvearense. Sin embargo, todavía falta una definición de San Rafael para que esa alternativa pueda avanzar.

Durante la reunión también hubo posiciones distintas sobre quién debería hacerse cargo del sistema. Mientras algunos participantes insistieron en que la responsabilidad debe recaer sobre el Gobierno provincial, otros señalaron las dificultades de conseguir una respuesta favorable en la práctica.

Finalmente, se planteó una vía de gestión para intentar destrabar la situación: desde la Cámara se impulsará una reunión entre la Cámara de Comercio de General Alvear y la de San Rafael, con el objetivo de que industriales y productores puedan dialogar con representantes del municipio sanrafaelino y avanzar en una posible puesta en marcha de la lucha antigranizo.

Por ahora, la propuesta depende de las gestiones que se realicen y de la respuesta de San Rafael. Mientras tanto, los productores continúan reclamando definiciones sobre una herramienta que consideran importante para la protección de la actividad agrícola.

"El intendente repitió hasta el hartazgo que su intención está, y ahora hay que apurar la gestión con San Rafael", explicó la Profesora, asegurando que para su entender, "no hay otra alternativa, ya que la Provincia no va a hacerse cargo".