Daniel Garay presenta “Palabras al Viento Sur”, una recopilación de toda una vida escribiendo

Alvear

13 de Octubre - El escritor presenta 20 cuentos y relatos en un libro que comenzó a gestarse hace cuatro décadas, cuando uno de sus primeros trabajos obtuvo un premio de la SADE. La presentación será el sábado 24 de octubre en Casa Salonia.

Hay historias que esperan años para salir a la luz. En el caso de Daniel Garay, algunas tuvieron que esperar cuatro décadas. Su libro "Palabras al Viento Sur" reúne 20 cuentos y relatos escritos en distintas etapas de su vida y representa, según contó en una entrevista con "Ladran Sancho", en la mañana de FM Pehuenche, una recopilación de su recorrido como escritor.

El origen del proyecto se remonta a 40 años atrás, cuando uno de sus cuentos recibió el primer premio de un certamen de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Aquel reconocimiento quedó guardado durante años, con la idea de publicarlo algún día. Finalmente, Garay decidió reunir otros textos y dar forma a un libro.

“Siempre he escrito y me animé a un certamen. Como digo siempre, por un error afortunado para mí, del jurado, me dieron el primer premio y yo re contento”, recordó entre risas durante la entrevista.

Aquel cuento es el más antiguo de la publicación. Los demás fueron escritos en épocas más recientes y, en conjunto, conforman una selección de su producción literaria. “Es la recopilación prácticamente de mi vida como escritor”, explicó, aunque reconoció que elegir los textos no fue una tarea sencilla.

"Palabras al Viento Sur" contiene 20 cuentos y relatos, entre los que se encuentran "El Gueche´" y "Los niños del Chaco", dos de sus más reconocidas creaciones. Para Garay, aunque ambos géneros narran historias, existe una diferencia sutil pero importante entre ellos.

“Un relato termina, digamos, de una forma más pacífica, apelando a la melancolía, a los sentimientos; y el cuento es contundente”, explicó.

Para graficar esa distinción, recordó una comparación que alguna vez le hizo otro escritor: “Un relato te gana por puntos, un cuento te gana por knockout”.

El libro reúne ambas formas narrativas y propone un recorrido por historias que, buscan ir más allá de la simple descripción de los hechos.

El ex Preceptor y Profesor de Ajedrez, señaló que intenta privilegiar una escritura que permita al lector imaginar y descubrir, más que limitarse a contar lo que sucede.

Quienes conocen a Garay quizá hayan escuchado algunos de sus cuentos en una sobremesa o durante una charla. Él mismo recordó, con humor, esas ocasiones en las que tuvo un auditorio dispuesto a escucharlo.

“ He tenido un auditorio cautivo muchas veces para mis cuentos, agradecido del público, que no tenía otra que escuchar”, comentó.

Ahora, esas historias tendrán la posibilidad de llegar a nuevos lectores y permanecer en las páginas de un libro. Lo que durante años fue una producción personal, compartida en conversaciones y encuentros, se convierte en una obra que reúne distintas etapas de su vida como escritor.

La presentación de "Palabras al Viento Sur" será el sábado 24 de octubre en Casa Salonia, una oportunidad para conocer el trabajo de Daniel Garay y descubrir las historias que esperaron su momento para salir al viento.