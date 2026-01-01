AJEDREZ: "Juanse" Lieby, Campeón del torneo Regional de Escuelas Secundarias, en San Rafael

Tuesday, 13 De October De 2026
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El evento, organizado por el profesor Jorge Vilches, del taller de Ajedrez de la institución, contó con el apoyo del Club de Ajedrez San Rafael y con el aval de la Dirección General de Escuelas, y sumó su aporte el programa Provincial de Ajedrez Educativo, con algunos obsequios que fueron sorteados entre los alumnos.
En cuanto a lo competitivo, el certamen fue ganado por el múltiple Campeón Provincial de categorías juveniles, Juan Sebastián Lieby, de la Escuela “Ingeniero J. Barraquero”, de General Alvear.
En segundo lugar, culminó el actual Sub Campeón Provincial Sub 18, Elías Mattus, de la Escuela “Preceptora Hilda M. Coria”, de San Pedro del Atuel.
Al tercer escalón del podio, lo ocupó una de las mejores jugadoras juveniles de la Provincia, la Sanrafaelina, Tatiana Cruzate, del Colegio anfitrión.
Principales Posiciones – IV Torneo Regional de Escuelas Secundarias:
1º Juan Sebastián Lieby (Esc. Jorge Barraquero) 6,5 Pts
2º Elías Mattus (Esc. Hilda M. Coria) 6 Pts
3º Tatiana Cruzate (Colegio Normal) 6 Pts
4º Jeremías Vera Ulloa (Esc. Nacional Molina) 6 Pts
5º Fabrizio Bichir (Esc. Ejército de los Andes) 5,5 Pts
6º Juan Cano (Esc. Nacional Molina) 5 Pts
7º Federico Chacón (Esc. Calzada) 5 Pts
8º Tiziano Suárez (Esc. V. Bianchi) 5 Pts
9º Lucas Carrozo (Colegio San Antonio) 5 Pts
10º Rodrigo Romero (Esc. M. Geary) 5 Pts
11º Samuel Borges (Esc. Ebyma Segura) 5 Pts
12º Ignacio Martínez (Esc. Jorge Barraquero) 5 Pts
13º Pablo Cornejo (Colegio San Martín) 5 Pts
14º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 5 Pts
La delegación alvearense, estuvo a cargo del Profesor Sebastián Lieby, y conformada por 18 escuelas de Alvear y la región (Esc. J. Barraquero, Esc. Agricultura, Esc. Río Atuel, Colegio San Martín, Colegio San Antonio, Esc. Enore De Monte (Bowen), Esc. Hilda Coria (Carmensa), Esc. Miguel Escudero (Jaime Prats) y Esc. Bernardino Izuel (Villa Atuel))