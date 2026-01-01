AJEDREZ: "Juanse" Lieby, Campeón del torneo Regional de Escuelas Secundarias, en San Rafael

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12 de Octubre - El joven alvearense que representa a la Escuela “Jorge Barraquero” se coronó Campeón en San Rafael, en el torneo que reúne jugadores de todo el sur provincial.

El Colegio Normal “Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce”, fue sede del IV Torneo regional de Escuelas Secundarias, en el que más de 80 jóvenes jugadores de Escuelas de San Rafael y General Alvear se dieron cita.

El evento, organizado por el profesor Jorge Vilches, del taller de Ajedrez de la institución, contó con el apoyo del Club de Ajedrez San Rafael y con el aval de la Dirección General de Escuelas, y sumó su aporte el programa Provincial de Ajedrez Educativo, con algunos obsequios que fueron sorteados entre los alumnos.

En cuanto a lo competitivo, el certamen fue ganado por el múltiple Campeón Provincial de categorías juveniles, Juan Sebastián Lieby, de la Escuela “Ingeniero J. Barraquero”, de General Alvear.

En segundo lugar, culminó el actual Sub Campeón Provincial Sub 18, Elías Mattus, de la Escuela “Preceptora Hilda M. Coria”, de San Pedro del Atuel.

Al tercer escalón del podio, lo ocupó una de las mejores jugadoras juveniles de la Provincia, la Sanrafaelina, Tatiana Cruzate, del Colegio anfitrión.

Principales Posiciones – IV Torneo Regional de Escuelas Secundarias:

1º Juan Sebastián Lieby (Esc. Jorge Barraquero) 6,5 Pts

2º Elías Mattus (Esc. Hilda M. Coria) 6 Pts

3º Tatiana Cruzate (Colegio Normal) 6 Pts

4º Jeremías Vera Ulloa (Esc. Nacional Molina) 6 Pts

5º Fabrizio Bichir (Esc. Ejército de los Andes) 5,5 Pts

6º Juan Cano (Esc. Nacional Molina) 5 Pts

7º Federico Chacón (Esc. Calzada) 5 Pts

8º Tiziano Suárez (Esc. V. Bianchi) 5 Pts

9º Lucas Carrozo (Colegio San Antonio) 5 Pts

10º Rodrigo Romero (Esc. M. Geary) 5 Pts

11º Samuel Borges (Esc. Ebyma Segura) 5 Pts

12º Ignacio Martínez (Esc. Jorge Barraquero) 5 Pts

13º Pablo Cornejo (Colegio San Martín) 5 Pts

14º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 5 Pts

La delegación alvearense, estuvo a cargo del Profesor Sebastián Lieby, y conformada por 18 escuelas de Alvear y la región (Esc. J. Barraquero, Esc. Agricultura, Esc. Río Atuel, Colegio San Martín, Colegio San Antonio, Esc. Enore De Monte (Bowen), Esc. Hilda Coria (Carmensa), Esc. Miguel Escudero (Jaime Prats) y Esc. Bernardino Izuel (Villa Atuel))